La final de la Copa Argentina comenzó con todo, donde Independiente Rivadavia salió como una tromba en búsqueda del primer tanto de la noche. Y de tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. Pero el gol de Álex Arce no llegó por la virtud de los comandados por Alfredo Berti, sino por un blooper de Sergio Romero.

El arquero de Argentinos Juniors, que llegó para afrontar las semifinales tras la rotura de ligamentos que sufrió Diego Rodríguez, se encandiló con las luces del estadio Juan Domingo Perón tras la salida de un lateral en ataque por parte de Alejo Osella. Y cuando quiso cortar el centro, falló en el cálculo, por lo que Arce aprovechó para estampar el cabezazo que abrió el marcador.

En su tercer partido dentro de la actual edición de la Copa Argentina, el delantero paraguayo de 30 años anotó su primer gol, con el que, por ahora, la Lepra estaría obteniendo su primer título en el profesionalismo. Y el tanto, además de que fue muy celebrado por Berti, también desató la euforia y el descontrol en las tribunas.

El campeón de la Copa Argentina se clasifica a la Copa Libertadores 2026

Así como sucedió con Platense por ganar el Apertura, y con Rosario Central por asegurarse uno de los cupos de tabla anual, el campeón de la Copa Argentina será uno de los equipos nacionales en clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

El cuadro de la Copa Argentina

