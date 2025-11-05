Es tendencia:
Blooper de Chiquito Romero y gol de Álex Arce para que Independiente Rivadavia le gane a Argentinos Juniors por la Copa Argentina

El delantero paraguayo aprovechó el yerro del ex Boca para adelantar a la Lepra en la final de la Copa Argentina.

Por Julián Mazzara

Álex Arce anotó el gol de Independiente Rivadavia.
La final de la Copa Argentina comenzó con todo, donde Independiente Rivadavia salió como una tromba en búsqueda del primer tanto de la noche. Y de tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. Pero el gol de Álex Arce no llegó por la virtud de los comandados por Alfredo Berti, sino por un blooper de Sergio Romero.

El arquero de Argentinos Juniors, que llegó para afrontar las semifinales tras la rotura de ligamentos que sufrió Diego Rodríguez, se encandiló con las luces del estadio Juan Domingo Perón tras la salida de un lateral en ataque por parte de Alejo Osella. Y cuando quiso cortar el centro, falló en el cálculo, por lo que Arce aprovechó para estampar el cabezazo que abrió el marcador.

En su tercer partido dentro de la actual edición de la Copa Argentina, el delantero paraguayo de 30 años anotó su primer gol, con el que, por ahora, la Lepra estaría obteniendo su primer título en el profesionalismo. Y el tanto, además de que fue muy celebrado por Berti, también desató la euforia y el descontrol en las tribunas.

El campeón de la Copa Argentina se clasifica a la Copa Libertadores 2026

Así como sucedió con Platense por ganar el Apertura, y con Rosario Central por asegurarse uno de los cupos de tabla anual, el campeón de la Copa Argentina será uno de los equipos nacionales en clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

El cuadro de la Copa Argentina

Todas las finales de la Copa Argentina

  • 1969:
    Campeón: Boca Juniors
    Resultado: 3:1 / 0:1 vs Atlanta
    Estadio: El Gasómetro, Buenos Aires
  • 2011–12:
    Campeón: Boca Juniors
    Resultado: 2:1 vs Racing Club
    Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan
  • 2012–13:
    Campeón: Arsenal
    Resultado: 3:0 vs San Lorenzo
    Estadio: Bicentenario de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca
  • 2013–14:
    Campeón: Huracán
    Resultado: 0:0 (4–3 penales) vs Rosario Central
    Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan
  • 2014–15:
    Campeón: Boca Juniors
    Resultado: 2:0 vs Rosario Central
    Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba
  • 2015–16:
    Campeón: River Plate
    Resultado: 4:3 vs Rosario Central
    Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba
  • 2016–17:
    Campeón: River Plate
    Resultado: 2:1 vs Atlético Tucumán
    Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
  • 2017–18:
    Campeón: Rosario Central
    Resultado: 1:1 (4–1 penales) vs Gimnasia y Esgrima (LP)
    Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
  • 2018–19:
    Campeón: River Plate
    Resultado: 3:0 vs Central Córdoba (SdE)
    Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
  • 2019–20:
    Campeón: Boca Juniors
    Resultado: 0:0 (5–3 penales) vs Talleres (C)
    Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero
  • 2022:
    Campeón: Patronato
    Resultado: 1:0 vs Talleres (C)
    Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
  • 2023:
    Campeón: Estudiantes (LP)
    Resultado: 1:0 vs Defensa y Justicia
    Estadio: Ciudad de Lanús, Lanús
  • 2024:
    Campeón: Central Córdoba (SdE)
    Resultado: 1:0 vs Vélez Sarsfield
    Estadio: 15 de Abril, Santa Fe
