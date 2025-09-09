Atajó en Boca, trabajó junto a César Luis Menotti y falleció en un trágico accidente de tránsito

El fútbol está de luto. Carlos Silva, ex arquero de Boca nacido en Uruguay y que desarrolló toda su actividad futbolística en Argentina, falleció en medio de un accidente de tránsito luego de haberse descompensado mientras conducía. Luego de su retiro, fue ayudante de campo de César Luis Menotti en Rosario Central.

Las autoridades policiales que acudieron al lugar del hecho detallaron que antes de impactar contra otro vehículo mientras en la ciudad de Coronel Brandsen, el automóvil del uruguayo zigzagueó.

Silva se dirigía hacia la Costa Atlántica, según sus familiares y amigos, para escriturar una vivienda que estaba construyendo. Pero su sueño quedó trunco, ya que a los 60 años perdió la vida.

Después de lo que fue su carrera como futbolista, en donde tuvo la posibilidad de disputar dos partidos con el Xeneize, uno de ellos en un amistoso frente a River al ingresar en lugar de Carlos Navarro Montoya y estuvo durante 39 minutos en cancha, también fue entrenador de arqueros en el cuerpo técnico de Ángel Cappa.

La trayectoria de Carlos Silva

Carlos Ernesto Silva hizo toda su carrera en el fútbol argentino: comenzó en Deportivo Morón, con quien logró el ascenso a la B Nacional en 1990, luego pasó por Quilmes y emigró hacia Argentinos Juniors para llegar a Boca donde fue suplente de Carlos Navarro Montoya.

La despedida de Deportivo Morón a Carlos Silva

A través de las redes sociales, Deportivo Morón lamentó el fallecimiento de Carlos Silva. Fue la única institución por las que pasó a lo largo de toda su carrera que le dedicó unas palabras para recordarlo en medio del dolor.

“Desde el club Deportivo Morón lamentamos profundamente el fallecimiento de Carlos Silva, arquero surgido de nuestra institución y parte del plantel campeón de 1990. A sus familiares, colegas y amigos, nuestro más sentido pésame”, escribieron desde la institución de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires, en la que debutó como profesional.

