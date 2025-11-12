Atento, River: Argentinos Juniors pedirá un cambio que afectará a la pelea por un lugar para la Copa Libertadores 2026

El fútbol argentino se prepara para vivir un fin de semana apasionante. Desde este viernes se disputará la Fecha 16 del Torneo Clausura 2025, que marcará el final de la etapa regular del certamen de este segundo semestre. River Plate, entre la espada y la pared, necesita salir airoso.

Es que la derrota en el Superclásico dejó al Millonario debajo de Argentinos Juniors en la Tabla Anual y ya no depende de sí mismo para clasificarse a la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, los de Núñez tienen una serie de alternativas para disputar el torneo internacional del próximo año.

Los de Marcelo Gallardo enfrentarán a Vélez Sarsfield este domingo a las 17, obligados a obtener una victoria para tener chances de escalar al tercer puesto de la Tabla Anual, el que hoy otorga un boleto a la fase previa de la Libertadores. Lo llamativo es que la Liga Profesional fijó el duelo ante Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors para las 20.15 de ese mismo día.

En ese contexto, River podía aspirar a obtener los tres puntos, superar momentáneamente a los de La Paternal y tirarles toda la presión encima de cara a su partido ante el Pincha. Pero ahora todo podría cambiar.

Según adelantó La Página Millonaria, la dirigencia de Argentinos Juniors pedirá a la AFA en las próximas horas que modifiquen el horario de su compromiso para que se dispute a la misma hora que el del Fortín y el Millonario en Liniers para estar en igualdad de condiciones.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

A falta de una jornada para el cierre de la etapa regular del Torneo Clausura 2025, River Plate debe finalizar en la tercera posición de la Tabla Anual, ya que Rosario Central y Boca Juniors se aseguraron los dos primeros cupos, los directos a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también La drástica decisión que tomó Marcelo Gallardo con el mercado de pases de River en medio de la crisis deportiva

El Millonario debe ganarle a Vélez y esperar que Argentinos Juniors pierda o empate. En caso de igualdad del Bicho, los de Gallardo deberían vencer por dos o más goles al Fortín. Estos resultados los depositarían en la fase previa de la Libertadores.

Pero hay otras dos opciones para los de Núñez. La primera es conquistar el Torneo Clausura y meterse directamente en la fase de grupos. La otra es ubicarse en el cuarto lugar de la Tabla Anual y esperar que Boca, Central o Argentinos salgan campeones para que liberen cupo.

Así está la Tabla Anual

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Rosario Central (LIBERTADORES) 66 31 40:15 25 18 12 1 2 Boca Juniors (LIBERTADORES) 59 31 50:23 27 17 8 6 3 Argentinos Juniors (Libertadores – Fase previa) 54 31 40:21 19 15 9 7 4 River Plate (Sudamericana) 52 31 41:24 17 14 10 7 5 Deportivo Riestra (Sudamericana) 51 31 31:18 13 13 12 6 6 Racing (Sudamericana) 50 31 41:29 12 15 5 11 7 San Lorenzo (Sudamericana) 50 31 26:20 6 13 11 7 8 Tigre (Sudamericana) 49 31 32:23 9 13 10 8 9 Barracas Central (Sudamericana) 48 31 38:34 4 12 12 7 10 Lanús 47 31 30:23 7 12 11 8 11 Huracán 46 31 28:26 2 12 10 9 12 Independiente 44 31 36:25 11 11 11 9

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE