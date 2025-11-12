Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Atento, River: Argentinos Juniors pedirá un cambio que afectará a la pelea por un lugar para la Copa Libertadores 2026

La última fecha del Torneo Clausura será crucial para el Millonario, que podría estar afectado por una propuesta del Bicho.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Marcelo Gallardo, entrenador de River.
© GettyMarcelo Gallardo, entrenador de River.

El fútbol argentino se prepara para vivir un fin de semana apasionante. Desde este viernes se disputará la Fecha 16 del Torneo Clausura 2025, que marcará el final de la etapa regular del certamen de este segundo semestre. River Plate, entre la espada y la pared, necesita salir airoso.

Es que la derrota en el Superclásico dejó al Millonario debajo de Argentinos Juniors en la Tabla Anual y ya no depende de sí mismo para clasificarse a la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, los de Núñez tienen una serie de alternativas para disputar el torneo internacional del próximo año.

Los de Marcelo Gallardo enfrentarán a Vélez Sarsfield este domingo a las 17, obligados a obtener una victoria para tener chances de escalar al tercer puesto de la Tabla Anual, el que hoy otorga un boleto a la fase previa de la Libertadores. Lo llamativo es que la Liga Profesional fijó el duelo ante Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors para las 20.15 de ese mismo día.

En ese contexto, River podía aspirar a obtener los tres puntos, superar momentáneamente a los de La Paternal y tirarles toda la presión encima de cara a su partido ante el Pincha. Pero ahora todo podría cambiar.

Según adelantó La Página Millonaria, la dirigencia de Argentinos Juniors pedirá a la AFA en las próximas horas que modifiquen el horario de su compromiso para que se dispute a la misma hora que el del Fortín y el Millonario en Liniers para estar en igualdad de condiciones.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

A falta de una jornada para el cierre de la etapa regular del Torneo Clausura 2025, River Plate debe finalizar en la tercera posición de la Tabla Anual, ya que Rosario Central y Boca Juniors se aseguraron los dos primeros cupos, los directos a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Publicidad
La drástica decisión que tomó Marcelo Gallardo con el mercado de pases de River en medio de la crisis deportiva

ver también

La drástica decisión que tomó Marcelo Gallardo con el mercado de pases de River en medio de la crisis deportiva

El Millonario debe ganarle a Vélez y esperar que Argentinos Juniors pierda o empate. En caso de igualdad del Bicho, los de Gallardo deberían vencer por dos o más goles al Fortín. Estos resultados los depositarían en la fase previa de la Libertadores.

Pero hay otras dos opciones para los de Núñez. La primera es conquistar el Torneo Clausura y meterse directamente en la fase de grupos. La otra es ubicarse en el cuarto lugar de la Tabla Anual y esperar que Boca, Central o Argentinos salgan campeones para que liberen cupo.

Así está la Tabla Anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)663140:152518121
2Boca Juniors (LIBERTADORES)593150:23271786
3Argentinos Juniors (Libertadores – Fase previa)543140:21191597
4River Plate (Sudamericana)523141:241714107
5Deportivo Riestra (Sudamericana)513131:181313126
6Racing (Sudamericana)503141:291215511
7San Lorenzo (Sudamericana)503126:20613117
8Tigre (Sudamericana)493132:23913108
9Barracas Central (Sudamericana)483138:34412127
10Lanús473130:23712118
11Huracán463128:26212109
12Independiente443136:251111119
Publicidad

DATOS CLAVE

  • River Plate necesita ganar a Vélez Sarsfield el domingo a las 17:00 para tener chances.
  • Argentinos Juniors podría pedir a AFA cambiar su partido ante Estudiantes al horario de River.
  • La Fecha 16 del Torneo Clausura 2025 marca el final de la etapa regular del certamen.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Lo quisieron Boca y River, vale 10 millones y atraviesa un mal momento en una particular liga de Europa
Fútbol europeo

Lo quisieron Boca y River, vale 10 millones y atraviesa un mal momento en una particular liga de Europa

Clasificaciones y descensos en juego: los árbitros para la última fecha del Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Clasificaciones y descensos en juego: los árbitros para la última fecha del Torneo Clausura

River, fuera de la Libertadores: así está la Tabla Anual
Fútbol Argentino

River, fuera de la Libertadores: así está la Tabla Anual

Pipino Cuevas criticó a Gallardo: "Él y River están tocando fondo"
River Plate

Pipino Cuevas criticó a Gallardo: "Él y River están tocando fondo"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo