River, fuera de la Libertadores: así está la Tabla Anual tras la Fecha 15 del Torneo Clausura

Luego del cachetazo ante Boca, los de Gallardo recibieron una nueva mala noticia en este segundo semestre.

Por Agustín Vetere

River, apretado en la Tabla Anual.
Con solo una fecha por delante en la fase regular del Torneo Clausura 2025, la pelea por los últimos boletos a los campeonatos internacionales está más reñida que nunca. El Superclásico trajo alivio en Boca Juniors, pero complicó las cuentas para River Plate.

Es que, con la victoria, el Xeneize aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, por lo que acompañará a Rosario Central como los dos con boleto directo a través de la Tabla Anual. El Millonario, en cambio, quedó expectante por el tercer lugar, que lleva a la fase previa del torneo internacional.

Este lunes, con la disputa de los últimos partidos de la Fecha 15, los de Marcelo Gallardo arrancaron con una buena noticia: la derrota de Deportivo Riestra a manos de Independiente. Así, los Malevos perdieron la oportunidad de superar a los de Núñez en la tabla.

Pero más tarde, Argentinos Juniors fue por la misma posibilidad ante Belgrano como local y pudo hacer su trabajo. El Bicho sumó de a tres y se metió en zona de clasificación a la fase previa de la Libertadores, desplazando a River a la Sudamericana.

La última fecha del Torneo Clausura será definitoria, pero los de Gallardo ya saben que no dependen de sí mismos. Necesitan que Argentinos Juniors tropiece y vencer a Vélez Sarsfield. De lo contrario, precisarán que Boca, Rosario Central o los de La Paternal ganen el certamen para que se libere una plaza más en la Tabla Anual.

Así está la Tabla Anual tras la Fecha 15

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)663140:152518121
2Boca Juniors (LIBERTADORES)593150:23271786
3Argentinos Juniors (Libertadores – Fase previa)543140:21191597
4River Plate (Sudamericana)523141:241714107
5Deportivo Riestra (Sudamericana)513131:181313126
6Racing (Sudamericana)503141:291215511
7San Lorenzo (Sudamericana)503126:20613117
8Tigre (Sudamericana)493132:23913108
9Barracas Central (Sudamericana)483138:34412127
10Lanús473130:23712118
11Huracán463128:26212109
12Independiente443136:251111119
La tabla del Torneo Clausura 2025

DATOS CLAVE

  • Boca Juniors y Rosario Central aseguraron su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
  • Argentinos Juniors ganó en la Fecha 15 y desplazó a River Plate a la zona de Copa Sudamericana.
  • River necesita que Argentinos Juniors pierda y vencer a Vélez Sarsfield para entrar en la fase previa.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

