River, fuera de la Libertadores: así está la Tabla Anual tras la Fecha 15 del Torneo Clausura

Con solo una fecha por delante en la fase regular del Torneo Clausura 2025, la pelea por los últimos boletos a los campeonatos internacionales está más reñida que nunca. El Superclásico trajo alivio en Boca Juniors, pero complicó las cuentas para River Plate.

Es que, con la victoria, el Xeneize aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, por lo que acompañará a Rosario Central como los dos con boleto directo a través de la Tabla Anual. El Millonario, en cambio, quedó expectante por el tercer lugar, que lleva a la fase previa del torneo internacional.

Este lunes, con la disputa de los últimos partidos de la Fecha 15, los de Marcelo Gallardo arrancaron con una buena noticia: la derrota de Deportivo Riestra a manos de Independiente. Así, los Malevos perdieron la oportunidad de superar a los de Núñez en la tabla.

Pero más tarde, Argentinos Juniors fue por la misma posibilidad ante Belgrano como local y pudo hacer su trabajo. El Bicho sumó de a tres y se metió en zona de clasificación a la fase previa de la Libertadores, desplazando a River a la Sudamericana.

La última fecha del Torneo Clausura será definitoria, pero los de Gallardo ya saben que no dependen de sí mismos. Necesitan que Argentinos Juniors tropiece y vencer a Vélez Sarsfield. De lo contrario, precisarán que Boca, Rosario Central o los de La Paternal ganen el certamen para que se libere una plaza más en la Tabla Anual.

Así está la Tabla Anual tras la Fecha 15

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Rosario Central (LIBERTADORES) 66 31 40:15 25 18 12 1 2 Boca Juniors (LIBERTADORES) 59 31 50:23 27 17 8 6 3 Argentinos Juniors (Libertadores – Fase previa) 54 31 40:21 19 15 9 7 4 River Plate (Sudamericana) 52 31 41:24 17 14 10 7 5 Deportivo Riestra (Sudamericana) 51 31 31:18 13 13 12 6 6 Racing (Sudamericana) 50 31 41:29 12 15 5 11 7 San Lorenzo (Sudamericana) 50 31 26:20 6 13 11 7 8 Tigre (Sudamericana) 49 31 32:23 9 13 10 8 9 Barracas Central (Sudamericana) 48 31 38:34 4 12 12 7 10 Lanús 47 31 30:23 7 12 11 8 11 Huracán 46 31 28:26 2 12 10 9 12 Independiente 44 31 36:25 11 11 11 9

La tabla del Torneo Clausura 2025

