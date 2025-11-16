Es tendencia:
Qué tiene que pasar para que Boca y River se enfrenten en los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Tras la victoria del Xeneize en La Bombinera, podría haber un nuevo Superclásico pronto.

Por Agustín Vetere

Boca y River en el último Superclásico.
Boca y River en el último Superclásico.

En una Fecha 16 apasionante, los 30 equipos del fútbol argentino disputan este fin de semana sus últimos compromisos en la etapa regular del Torneo Clausura 2025. En ese contexto, Boca Juniors y River Plate también van por objetivos importantes de cara a los Playoffs.

A pesar de la mala racha, en la que los de Marcelo Gallardo ganaron solo 2 de sus últimos 11 compromisos, los resultados del sábado confirmaron la clasificación del Millonario a los octavos de final. Sin embargo, aún restaba conocer en qué posición avanzarían.

Este domingo, River y Vélez Sarsfield empataron sin goles en el Estadio José Amalfitani. Aunque ambos equipos tuvieron chances inmejorables para quebrar el cero, ninguno estuvo fino y debieron conformarse con un empate que no los dejó escalar en la Zona B.

Con este resultado, el Millonario se ubica en el sexto puesto con 22 unidades. Solamente Gimnasia La Plata, que visita este lunes a Platense, puede arrebatar aquella posición, aunque debería hacerlo por un resultado histórico: ganar por más de 10 goles de diferencia, algo muy improbable.

De todas formas, sí está latente la posibilidad de que Boca y River se enfrenten en octavos de final. Para ello, el Xeneize tendría que finalizar esta etapa en la tercera posición de la Zona A. La combinación de resultados sería una catástrofe para los de Úbeda, aunque la chance matemática está.

Qué tiene que pasar para que haya Superclásico en octavos

Para que Boca y River se enfrenten en octavos de final los de Úbeda tendrían que quedar terceros. Para ello, los de azul y oro tendrían que perder ante Tigre, Unión vencer a Belgrano y Central Córdoba hacer lo propio como local ante Banfield. Los santiagueños, sin embargo, deberían remontar los 8 goles de diferencia que tiene a favor el Xeneize sobre ellos.

Así está la tabla del Torneo Clausura 2025

DATOS CLAVE

  • Para un Superclásico en octavos, Boca debe terminar tercero en su grupo.
  • Boca tendría que perder contra Tigre y que Unión y Central Córdoba ganen sus partidos.
  • Central Córdoba debe remontar 8 goles de diferencia con Boca para alcanzar el tercer puesto.
agustín vetere
Agustín Vetere

