Así quedaron los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura tras el triunfo de Boca y el empate de River

Un domingo a puro fútbol se vivió en el Torneo Clausura con la disputa de seis encuentros correspondientes a la última fecha de la fase regular. Y pensando a futuro, sus resultados comenzaron a darle una forma definitiva a los cruces de octavos de final, delineando los playoffs que se disputarán a partir del próximo fin de semana.
La jornada comenzó con mucha acción en la Zona B pero con nulos goles. Por un lado, el 0-0 entre Vélez y River en Liniers aseguró al Millonario la sexta posición y mantuvo al Fortín en el cuarto escalón. A su vez, el empate entre Instituto y Talleres selló la clasificación de la T a los playoffs, a la espera de si lo hará séptimo u octavo (según si Gimnasia vence a Platense).
El momento de mayor movimiento se produjo en los cuatro partidos que se jugaron en simultáneo por la noche, los cuales impactaron de lleno en la Zona A. Las victorias de Argentinos Juniors ante Estudiantes (2-1), de Boca contra Tigre (2-0) y de Racing ante Newell’s (1-0) junto al empate entre Central Córdoba y Banfield (1-1), movieron drásticamente las posiciones. Así como el Xeneize se aseguró el liderato, los de Santiago del Estero y el Bicho se consolidaron entre los cuatro primeros, mientras que el Pincha quedó en riesgo de eliminación, dependiendo de los resultados pendientes.
La última fecha de la fase regular se cerrará este lunes con los encuentros entre Belgrano vs. Unión, Barracas vs. Huracán, Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia, y Platense vs. Gimnasia, que definirá los últimos cupos y el orden final de los cruces.
Así están los cruces de octavos de final del Torneo Clausura
- Boca (1°A) vs. Sarmiento (8°B)
- Racing (2°A) vs. Talleres (7°B)
- Unión (3°A) vs. River (6°B)
- Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
- Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
- Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
- Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
- Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
Cómo quedaron las tablas del Torneo Clausura
Zona A
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Boca
|29
|16
|28:12
|16
|8
|5
|3
|2
|Racing
|25
|16
|16:13
|3
|7
|4
|5
|3
|Unión
|24
|15
|20:13
|7
|6
|6
|3
|4
|Central Córdoba
|24
|16
|17:11
|6
|5
|9
|2
|5
|Argentinos
|24
|16
|18:13
|5
|7
|3
|6
|6
|Barracas
|22
|15
|18:16
|2
|5
|7
|3
|7
|Tigre
|22
|16
|14:13
|1
|5
|7
|4
|8
|Estudiantes
|21
|16
|17:18
|-1
|6
|3
|7
|9
|Banfield
|21
|16
|15:21
|-6
|6
|3
|7
|10
|Belgrano
|19
|15
|13:11
|2
|4
|7
|4
|11
|Defensa
|19
|15
|14:17
|-3
|5
|4
|6
|12
|Huracán
|19
|15
|9:14
|-5
|5
|4
|6
|13
|Aldosivi
|18
|16
|13:18
|-5
|5
|3
|8
|14
|Newell’s
|14
|16
|13:23
|-10
|3
|5
|8
|15
|Ind. Rivadavia
|13
|15
|12:17
|-5
|2
|7
|6
Zona B
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Central
|31
|16
|18:8
|10
|8
|7
|1
|2
|Lanús
|30
|16
|20:13
|7
|9
|3
|4
|3
|Riestra
|28
|16
|19:12
|7
|8
|4
|4
|4
|Vélez
|26
|16
|19:12
|7
|7
|5
|4
|5
|San Lorenzo
|24
|16
|13:11
|2
|6
|6
|4
|6
|River
|22
|16
|20:15
|5
|6
|4
|6
|7
|Talleres
|21
|16
|9:12
|-3
|5
|6
|5
|8
|Sarmiento
|20
|16
|13:17
|-4
|5
|5
|6
|9
|San Martín
|19
|16
|13:16
|-3
|4
|7
|5
|10
|Gimnasia
|19
|15
|11:16
|-5
|6
|1
|8
|11
|Independiente
|18
|16
|14:13
|1
|4
|6
|6
|12
|Atl. Tucumán
|18
|16
|17:22
|-5
|5
|3
|8
|13
|Instituto
|16
|16
|9:17
|-8
|3
|7
|6
|14
|Godoy Cruz
|12
|16
|11:19
|-8
|1
|9
|6
|15
|Platense
|12
|15
|12:22
|-10
|2
|6
|7
