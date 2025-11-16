Es tendencia:
Así quedaron los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura tras el triunfo de Boca y el empate de River

Con la disputa de seis partidos, ambas tablas sufrieron modificaciones y redifinieron los duelos de playoffs.

Por Bruno Carbajo

Así quedaron los cruces de los octavos de final del Clausura
Un domingo a puro fútbol se vivió en el Torneo Clausura con la disputa de seis encuentros correspondientes a la última fecha de la fase regular. Y pensando a futuro, sus resultados comenzaron a darle una forma definitiva a los cruces de octavos de final, delineando los playoffs que se disputarán a partir del próximo fin de semana.

La jornada comenzó con mucha acción en la Zona B pero con nulos goles. Por un lado, el 0-0 entre Vélez y River en Liniers aseguró al Millonario la sexta posición y mantuvo al Fortín en el cuarto escalón. A su vez, el empate entre Instituto y Talleres selló la clasificación de la T a los playoffs, a la espera de si lo hará séptimo u octavo (según si Gimnasia vence a Platense).

El momento de mayor movimiento se produjo en los cuatro partidos que se jugaron en simultáneo por la noche, los cuales impactaron de lleno en la Zona A. Las victorias de Argentinos Juniors ante Estudiantes (2-1), de Boca contra Tigre (2-0) y de Racing ante Newell’s (1-0) junto al empate entre Central Córdoba y Banfield (1-1), movieron drásticamente las posiciones. Así como el Xeneize se aseguró el liderato, los de Santiago del Estero y el Bicho se consolidaron entre los cuatro primeros, mientras que el Pincha quedó en riesgo de eliminación, dependiendo de los resultados pendientes.

La última fecha de la fase regular se cerrará este lunes con los encuentros entre Belgrano vs. Unión, Barracas vs. Huracán, Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia, y Platense vs. Gimnasia, que definirá los últimos cupos y el orden final de los cruces.

Así están los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

  • Boca (1°A) vs. Sarmiento (8°B)
  • Racing (2°A) vs. Talleres (7°B)
  • Unión (3°A) vs. River (6°B)
  • Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
  • Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
  • Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
  • Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
  • Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)

Cómo quedaron las tablas del Torneo Clausura

Zona A

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Boca 291628:1216853
2Racing251616:133745
3Unión241520:137663
4Central Córdoba241617:116592
5Argentinos241618:135736
6Barracas221518:162573
7Tigre221614:131574
8Estudiantes211617:18-1637
9Banfield211615:21-6637
10Belgrano191513:112474
11Defensa191514:17-3546
12Huracán19159:14-5546
13Aldosivi181613:18-5538
14Newell’s141613:23-10358
15Ind. Rivadavia131512:17-5276
Zona B

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Central311618:810871
2Lanús301620:137934
3Riestra281619:127844
4Vélez261619:127754
5San Lorenzo241613:112664
6River221620:155646
7Talleres21169:12-3565
8Sarmiento201613:17-4556
9San Martín191613:16-3475
10Gimnasia191511:16-5618
11Independiente181614:131466
12Atl. Tucumán181617:22-5538
13Instituto16169:17-8376
14Godoy Cruz121611:19-8196
15Platense121512:22-10267

