Así quedaron los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura tras el triunfo de Boca y el empate de River

Un domingo a puro fútbol se vivió en el Torneo Clausura con la disputa de seis encuentros correspondientes a la última fecha de la fase regular. Y pensando a futuro, sus resultados comenzaron a darle una forma definitiva a los cruces de octavos de final, delineando los playoffs que se disputarán a partir del próximo fin de semana.

La jornada comenzó con mucha acción en la Zona B pero con nulos goles. Por un lado, el 0-0 entre Vélez y River en Liniers aseguró al Millonario la sexta posición y mantuvo al Fortín en el cuarto escalón. A su vez, el empate entre Instituto y Talleres selló la clasificación de la T a los playoffs, a la espera de si lo hará séptimo u octavo (según si Gimnasia vence a Platense).

El momento de mayor movimiento se produjo en los cuatro partidos que se jugaron en simultáneo por la noche, los cuales impactaron de lleno en la Zona A. Las victorias de Argentinos Juniors ante Estudiantes (2-1), de Boca contra Tigre (2-0) y de Racing ante Newell’s (1-0) junto al empate entre Central Córdoba y Banfield (1-1), movieron drásticamente las posiciones. Así como el Xeneize se aseguró el liderato, los de Santiago del Estero y el Bicho se consolidaron entre los cuatro primeros, mientras que el Pincha quedó en riesgo de eliminación, dependiendo de los resultados pendientes.

La última fecha de la fase regular se cerrará este lunes con los encuentros entre Belgrano vs. Unión, Barracas vs. Huracán, Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia, y Platense vs. Gimnasia, que definirá los últimos cupos y el orden final de los cruces.

Así están los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Boca (1°A) vs. Sarmiento (8°B)

Racing (2°A) vs. Talleres (7°B)

Unión (3°A) vs. River (6°B)

Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)

Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)

Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)

Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)

Cómo quedaron las tablas del Torneo Clausura

Zona A

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Boca 29 16 28:12 16 8 5 3 2 Racing 25 16 16:13 3 7 4 5 3 Unión 24 15 20:13 7 6 6 3 4 Central Córdoba 24 16 17:11 6 5 9 2 5 Argentinos 24 16 18:13 5 7 3 6 6 Barracas 22 15 18:16 2 5 7 3 7 Tigre 22 16 14:13 1 5 7 4 8 Estudiantes 21 16 17:18 -1 6 3 7 9 Banfield 21 16 15:21 -6 6 3 7 10 Belgrano 19 15 13:11 2 4 7 4 11 Defensa 19 15 14:17 -3 5 4 6 12 Huracán 19 15 9:14 -5 5 4 6 13 Aldosivi 18 16 13:18 -5 5 3 8 14 Newell’s 14 16 13:23 -10 3 5 8 15 Ind. Rivadavia 13 15 12:17 -5 2 7 6

Zona B

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Central 31 16 18:8 10 8 7 1 2 Lanús 30 16 20:13 7 9 3 4 3 Riestra 28 16 19:12 7 8 4 4 4 Vélez 26 16 19:12 7 7 5 4 5 San Lorenzo 24 16 13:11 2 6 6 4 6 River 22 16 20:15 5 6 4 6 7 Talleres 21 16 9:12 -3 5 6 5 8 Sarmiento 20 16 13:17 -4 5 5 6 9 San Martín 19 16 13:16 -3 4 7 5 10 Gimnasia 19 15 11:16 -5 6 1 8 11 Independiente 18 16 14:13 1 4 6 6 12 Atl. Tucumán 18 16 17:22 -5 5 3 8 13 Instituto 16 16 9:17 -8 3 7 6 14 Godoy Cruz 12 16 11:19 -8 1 9 6 15 Platense 12 15 12:22 -10 2 6 7

Datos clave

