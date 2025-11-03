Es tendencia:
TORNEO CLAUSURA

Banfield vs. Lanús EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

El Taladro y el Granate se miden este lunes en el cierre de la Fecha 14 por una nueva edición del clásico del sur.

¡Salen los equipos a la cancha!

Los protagonistas ya están sobre el campo de juego. Habrá saludos protocolares y luego comenzará el clásico.

El último enfrentamiento entre ambos

Por el Torneo Apertura, Lanús y Banfield igualaron por 1-1 el 19 de abril en cancha del Granate. Eduardo Salvio, de penal, anotó para los locales, mientras que Gerónimo Rivera lo hizo para el Taladro.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE BANFIELD

Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Santiago López García, Martín Río, Santiago Esquivel, Gonzalo Ríos, Ignacio Abraham; Mauro Méndez y Bruno Sepúlveda.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE LANÚS

Nahuel Losada, Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Múñoz, Luciano Romero; Agustín Medina, Gonzalo Pérez; Eduardo Salvio, Alexis Canelo, Franco Watson; y Walter Bou.

Los árbitros para Banfield vs. Lanús

Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Cristian Navarro
Asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Javier Mihura

La posible formación de Lanús

Nahuel Losada, Armando Pérez o Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Múñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino o Alexis Canelo; y Walter Bou.

La posible formación de Banfield

Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Santiago López García, Martín Río, Santiago Esquivel, Gonzalo Ríos, Ignacio Abraham; Mauro Méndez y Bruno Sepúlveda.

Hora y TV

El clásico del sur se podrá sintonizar desde las 21.15 a través de TNT Sports.

¡Bienvenidos a todos!

Damos comienzo a una nueva cobertura. Este lunes chocarán Banfield y Lanús.

Por Agustín Vetere

Santiago López y Walter Bou.
© CAB_Oficial/ClubLanúsSantiago López y Walter Bou.

Por la Fecha 14 del Torneo Clausura 2025, Banfield y Lanúsg

se enfrentan este lunes en un nuevo clásico del sur desde las 21.15 en el Estadio Florencio Sola. Facundo Tello será el árbitro encargado del partido que se podrá ver a través TNT Sports.

El Taladro intentará usar el empuje de su público para sumar tres puntos que lo acomoden dentro de la zona de clasificación a octavos de final. El Granate, en cambio, ya tiene el boleto asegurado a la próxima instancia, pero buscará acercarse a la primera posición.

agustín vetere
Agustín Vetere

