Banfield vs. Lanús EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

Por la Fecha 14 del Torneo Clausura 2025, Banfield y Lanúsg
se enfrentan este lunes en un nuevo clásico del sur desde las 21.15 en el Estadio Florencio Sola. Facundo Tello será el árbitro encargado del partido que se podrá ver a través TNT Sports.
El Taladro intentará usar el empuje de su público para sumar tres puntos que lo acomoden dentro de la zona de clasificación a octavos de final. El Granate, en cambio, ya tiene el boleto asegurado a la próxima instancia, pero buscará acercarse a la primera posición.