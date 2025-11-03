Banfield vs. Lanús EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

El clásico del sur se podrá sintonizar desde las 21.15 a través de TNT Sports.

Por el Torneo Apertura, Lanús y Banfield igualaron por 1-1 el 19 de abril en cancha del Granate. Eduardo Salvio, de penal, anotó para los locales, mientras que Gerónimo Rivera lo hizo para el Taladro.

Los protagonistas ya están sobre el campo de juego. Habrá saludos protocolares y luego comenzará el clásico.

se enfrentan este lunes en un nuevo clásico del sur desde las 21.15 en el Estadio Florencio Sola. Facundo Tello será el árbitro encargado del partido que se podrá ver a través TNT Sports.

El Taladro intentará usar el empuje de su público para sumar tres puntos que lo acomoden dentro de la zona de clasificación a octavos de final. El Granate, en cambio, ya tiene el boleto asegurado a la próxima instancia, pero buscará acercarse a la primera posición.