La fecha 13 del Torneo Clausura 2025 continúa entregando sorpresas. Este lunes continuó la acción con nuevos compromisos con puntos clave en juego tanto para la lucha de cara a los octavos de final como para la pelea por la clasificación a las copas por la Tabla Anual.

Tras la derrota ante Belgrano en La Bombonera, Boca Juniors tenía especial atención sobre lo que podía ocurrir este lunes. Y todo salió de la peor forma posible para los dirigidos por Claudio Úbeda.

Es que Tigre y Barracas Central empataron en victoria y lo dejaron fuera de la zona de clasificación a la próxima ronda. Incluso, Deportivo Riestra ganó su compromiso ante Instituto y lo hundió hasta el quinto puesto en la Tabla Anual, por ahora clasificando a la Copa Sudamericana 2026.

Afortunadamente para el Xeneize, el duelo pendiente ante Barracas, aplazado por la muerte de Miguel Ángel Russo, puede ser una bocanada de aire fresco. Sin embargo, en caso de caer ante el Guapo de visitante el próximo lunes, podrían complicarse demasiado las cosas para los de azul y oro.

Así están los cruces de octavos de final

Estudiantes de La Plata vs. Atlético Tucumán

Defensa y Justicia vs. San Lorenzo

Argentinos Juniors vs. San Martín de San Juan

Central Córdoba vs. River Plate

Deportivo Riestra vs. Racing

Lanús vs. Tigre

Vélez Sarsfield vs. Barracas Central

Rosario Central vs. Belgrano

La tabla del Torneo Clausura 2025

Cómo está la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2026

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Rosario Central (LIBERTADORES) 59 28 36:14 22 16 11 1 2 River Plate (LIBERTADORES) 52 29 41:21 20 14 10 5 3 Argentinos Juniors (FASE PREVIA – LIB) 51 29 39:19 20 14 9 6 4 Deportivo Riestra (SUDAMERICANA) 51 29 31:16 15 13 12 4 5 Boca Juniors (SUDAMERICANA) 50 28 43:21 22 14 8 6 6 Racing (SUDAMERICANA) 46 29 40:29 11 14 4 11 7 Lanús (SUDAMERICANA) 46 29 28:20 8 12 10 7 8 Tigre (SUDAMERICANA) 45 29 31:23 8 12 9 8 9 Barracas Central (SUDAMERICANA) 44 28 35:31 4 11 11 6 10 San Lorenzo 43 28 23:19 4 11 10 7 11 Huracán 43 28 25:22 3 11 10 7 12 Estudiantes de La Plata 42 29 33:32 1 11 9 9

