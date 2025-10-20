Es tendencia:
Boca, afuera de todo: así están los cruces de 8vos del Torneo Clausura 2025

Tras la derrota ante Belgrano, los resultados de este lunes lo hundieron en el certamen y también en la tabla anual.

Publicado por

Por agustín vetere

Boca se complica en el Torneo Clausura.
Boca se complica en el Torneo Clausura.

La fecha 13 del Torneo Clausura 2025 continúa entregando sorpresas. Este lunes continuó la acción con nuevos compromisos con puntos clave en juego tanto para la lucha de cara a los octavos de final como para la pelea por la clasificación a las copas por la Tabla Anual.

Tras la derrota ante Belgrano en La Bombonera, Boca Juniors tenía especial atención sobre lo que podía ocurrir este lunes. Y todo salió de la peor forma posible para los dirigidos por Claudio Úbeda.

Es que Tigre y Barracas Central empataron en victoria y lo dejaron fuera de la zona de clasificación a la próxima ronda. Incluso, Deportivo Riestra ganó su compromiso ante Instituto y lo hundió hasta el quinto puesto en la Tabla Anual, por ahora clasificando a la Copa Sudamericana 2026.

Afortunadamente para el Xeneize, el duelo pendiente ante Barracas, aplazado por la muerte de Miguel Ángel Russo, puede ser una bocanada de aire fresco. Sin embargo, en caso de caer ante el Guapo de visitante el próximo lunes, podrían complicarse demasiado las cosas para los de azul y oro.

Así están los cruces de octavos de final

  • Estudiantes de La Plata vs. Atlético Tucumán
  • Defensa y Justicia vs. San Lorenzo
  • Argentinos Juniors vs. San Martín de San Juan
  • Central Córdoba vs. River Plate
  • Deportivo Riestra vs. Racing
  • Lanús vs. Tigre
  • Vélez Sarsfield vs. Barracas Central
  • Rosario Central vs. Belgrano

La tabla del Torneo Clausura 2025

Cómo está la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2026

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)592836:142216111
2River Plate (LIBERTADORES)522941:212014105
3Argentinos Juniors (FASE PREVIA – LIB)512939:19201496
4Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)512931:161513124
5Boca Juniors (SUDAMERICANA)502843:21221486
6Racing (SUDAMERICANA)462940:291114411
7Lanús (SUDAMERICANA)462928:20812107
8Tigre (SUDAMERICANA)452931:2381298
9Barracas Central (SUDAMERICANA)442835:31411116
10San Lorenzo432823:19411107
11Huracán432825:22311107
12Estudiantes de La Plata422933:3211199
