El insólito penal no cobrado sobre Nacho Russo en Tigre vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2025

El delantero del Matador fue claramente sujetado dentro del área de Barracas Central, pero las autoridades continuaron con el juego.

Por Gabriel Casazza

El claro penal no cobrado para Tigre.
Se cierra la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional. En ese contexto, con el Estadio José Dellagiovanna como testigo y como escenario, Tigre y Barracas Central se encontraron frente a frente buscando sumar tres puntos realmente importantes para sus respectivos objetivos.

Así las cosas, el Guapo dio el gran golpe sobre la mesa en condición de visitante. Lo hizo cuando transcurrían jugados 27 minutos del primer tiempo, gracias a una anotación conseguida por el uruguayo Jhonatan Candia, que estableció la apertura del marcador.

Posteriormente, la historia se complicó todavía más para el Matador de Victoria. Es que, a los 35 minutos de ese mismo período inicial, Elías Cabrera vio la tarjeta roja por una fuerte entrada. A instancias del VAR, Jorge Baliño no dudó y tomó la decisión de expulsarlo.

La roja a Cabrera

Pero la mayor polémica sucedió antes, cuando el marcador todavía estaba en cero. A los 18 minutos, Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel, se metió en el área de Barracas Central de manera muy peligrosa, en una clara posición de gol. Allí fue claramente sujetado.

Pero, para sorpresa de propios y extraños, Baliño no sancionó penal para Tigre y decidió que el juego siga. Más inquietante aún resultó que, desde el VAR, consideraran que la acción no ameritaba que el juez principal del encuentro revisara lo acontecido.

El penal no cobrado para Tigre

gabriel casazza
Gabriel Casazza

