El cruce entre Iván Tapia y Leandro Paredes que derivó en la expulsión del jugador de Barracas Central ante Boca

El capitán del Guapo vio la tarjeta roja en apenas 14 minutos del duelo ante el Xeneize.

Por Agustín Vetere

Por el partido pendiente de la Fecha 12 del Torneo Clausura 2025, Barracas Central y Boca Juniors se vieron las caras este lunes en el Estadio Claudio Fabián Tapia. Con puntos cruciales en juego, el encuentro comenzó con grandes polémicas arbitrales.

Luego del puñetazo a Miguel Merentiel que Nicolás Lamolina no sancionó ni revisó en el VAR, el árbitro decretó la expulsión de Iván Tapia, el capitán del combinado local. El hijo del Presidente de la AFA dejó a su equipo con uno menos en apenas 14 minutos de partido.

El mediocampista vio dos veces la tarjeta amarilla por dos cruces ante Leandro Paredes, que también fueron decisiones polémicas de Lamolina. A los 7, Tapia protagonizó un cruce verbal con el campeón del mundo, que se lo sacó de encima por un empujón. Así, ambos fueron amonestados.

Pocos minutos más tarde, Tapia lanzó una patada contra el exjugador de la Roma, que se tiró ante el envío de su rival, que no parece haber impactado contra la pierna de Paredes.

A pesar de la desventaja numérica, Barracas consiguió gritar el primero de la tarde a los 20 minutos de la primera parte. De 35 metros, Rodrigo Insúa sorprendió a Agustín Marchesín, de floja reacción para permitir el 1-0 de los locales.

Diego Aguirre rompió el silencio sobre el supuesto interés de Boca: "Simplemente eso"

El nuevo contrato que Juan Román Riquelme le ofrecería a Javi García en Boca

