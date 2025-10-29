Es tendencia:
Boca vs. River tiene día y horario confirmado: cuándo se juega el Superclásico en La Bombonera por el Torneo Clausura

El Xeneize y el Millonario ya agendaron la fecha en la que se verán las caras por segunda vez en el año, bajo el marco de la jornada 15 del campeonato.

Por Bruno Carbajo

El Sueperclásico entre Boca y River tienen fecha confirmada.
El segundo Superclásico del año ya tiene fecha y horario agendado en el calendario. Por la fecha 15 del Torneo Clausura, Boca y River se verán las caras el próximo domingo 9 de noviembre, desde las 16:30, en La Bombonera.

Aún resta confirmar el árbitro designado, aunque ya hay una terna de tres candidatos sobre la mesa: Yael Falcón Pérez, Facundo Tello o Nicolás Ramírez. Este último fue el elegido para impartir justicia en el antecedente más reciente de este partido, cuando el 27 de abril pasado por el Apertura, River se impuso 2-1 en el Monumental, con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que Miguel Merentiel descontó para el Xeneize.

Ambos planteles llegarán al Superclásico tras afrontar serios compromisos pensando en la tabla anual y sus aspiraciones en el campeonato. Boca, luego de vencer a Barracas Central en un duelo clave, chocará contra Estudiantes de La Plata, este domingo desde las 16, en UNO. Por su parte, River intentará más tarde vencer a Gimnasia, en el Monumental desde las 20.30, con el objetivo de levantar cabeza junto a su gente y pasar la página de lo que fue la eliminación por Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.

Un Superclásico clave para la Copa Libertadores 2026

Uno de los condimentos más especiales que tendrá esta edición del Superclásico es su potencial impacto en la tabla anual, pensando en la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Esto se debe a que la lucha por el segundo boleto continental está que arde y podría definirse en La Bombonera, luego de que Rosario Central se asegure un lugar al alcanzar los 62 puntos.

Actualmente, Boca (53 puntos) se está quedando con la segunda plaza, pero solo lo separa un poroto de su eterno rival (52). Además, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra (ambos con 51 puntos), ubicados detrás de ellos, mirarán expectantes lo que ocurra en La Bombonera. Lo seguro es que será determinante para las aspiraciones coperas de ambos protagonistas.

La polémica decisión que tomó Boca con Gorosito y Delgado de cara a su regreso a los entrenamientos tras el Mundial Sub 20

Fue campeón de la Libertadores de Madrid con River, ahora lo enfrentará por Copa Argentina y le envió una advertencia

Bruno Carbajo

Palabra autorizada

german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

