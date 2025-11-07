Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Boca y River, atentos: la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores tras el empate entre Rosario Central y San Lorenzo

La fecha 15 se abrió con la igualdad en Arroyito y movió los puestos rumbo a las copas internacionales, a la espera de un Superclásico que será vital.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Así quedó la tabla anual tras el empate entre Rosario Central y San Lorenzo
© Prensa San LorenzoAsí quedó la tabla anual tras el empate entre Rosario Central y San Lorenzo

Este viernes volvió a rodar la pelota en el fútbol argentino con el inicio de la fecha 15 del Torneo Clausura. En el partido que abrió la jornada, Rosario Central y San Lorenzo empataron sin goles en el Gigante de Arroyito. Pero más allá del resultado, el empate movió parcialmente la tabla anual y las posiciones de clasificación a las copas internacionales, en una jornada que tiene al Superclásico entre Boca y River como plato fuerte del fin de semana.

Con este resultado, Rosario Central sigue firme en lo más alto de la tabla anual, puesto que ya tiene asegurado desde la fecha pasada, al igual que su lugar en la próxima Copa Libertadores. El Canalla alcanzó los 66 puntos y amplió su ventaja sobre Boca (56) y ocupa el segundo cupo de acceso directo al certamen continental. Por su parte, San Lorenzo sumó un punto valioso que lo deja con 50 puntos, manteniéndose firme en el sexto puesto de la tabla, dentro de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

La atención ahora se centra en lo que será el Superclásico del domingo en La Bombonera. Boca, segundo con 56 puntos, y River, tercero con 52, se enfrentarán en un partido que puede ser determinante para el futuro de ambos en la clasificación a la Copa Libertadores. Un triunfo millonario podría achicar la distancia con el Xeneize a un solo punto y reavivar la lucha por los puestos de privilegio de cara al cierre del año.

Detrás de ellos, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, ambos con 51 unidades, estarán atentos al desenlace del Superclásico, ya que recién jugarán el lunes, conociendo el panorama completo. En tanto, la fecha continuará con otros cruces que también podrían modificar el tablero de arriba en una definición apasionante rumbo a las copas internacionales, cuando todavía resta disputar el tramo final del Clausura y los futuros play-offs.

Así quedó la tabla anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Central663140:152518121
2Boca 563048:23251686
3River523041:221914106
4Argentinos513039:21181497
5Riestra513031:171413125
6San Lorenzo503126:20613117
7Racing473040:291114511
8Barracas473038:34412117
9Tigre463031:23812108
10Lanús463029:22712108
11Huracán463028:24412108
12Estudiantes423034:34011910
13Independiente413035:251010119
14Central Córdoba403037:325101010
Polémica en Arroyito: así fue el offside por el que anularon el gol de Gastón Hernández en Rosario Central vs. San Lorenzo

ver también

Polémica en Arroyito: así fue el offside por el que anularon el gol de Gastón Hernández en Rosario Central vs. San Lorenzo

Jugó con Juan Román Riquelme, enfrentó a Marcelo Gallardo y no dudó: “Creo que Boca le va a ganar a River 2 a 1”

ver también

Jugó con Juan Román Riquelme, enfrentó a Marcelo Gallardo y no dudó: “Creo que Boca le va a ganar a River 2 a 1”

Cómo quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura

Zona A

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Boca231424:1212653
2Unión231420:137653
3Central Córdoba221416:106572
4Barracas211418:162563
5Estudiantes211416:151635
6Banfield201414:19-5626
7Belgrano191413:103473
8Tigre191413:112473
9Racing191414:131545
10Defensa191414:16-2545
11Huracán19149:12-3545
12Argentinos181415:123536
13Ind. Rivadavia121412:17-5266
14Aldosivi12148:16-8338
15Newell’s111411:22-11257
Publicidad

Zona B

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Central311518:711870
2Riestra271418:108833
3Lanús261416:115824
4Vélez251419:109743
5San Lorenzo231512:102654
6River211420:137635
7San Martín181410:11-1464
8Talleres17148:12-4455
9Sarmiento161410:15-5446
10Gimnasia16149:16-7518
11Atl. Tucumán151414:18-4437
12Instituto15148:15-7365
13Independiente121412:13-1266
14Platense121412:21-9266
15Godoy Cruz11149:16-7185

La continuidad de la fecha 15 del Torneo Clausura

Sábado 8 de noviembre

  • 17.00 – Racing vs. Defensa y Justicia
  • 19.15 – Huracán vs. Newell’s
  • 19.15 – Talleres vs. Platense
  • 21.30 – Unión vs. Barracas Central
  • 21.30 – San Martín de San Juan vs. Lanús

Domingo 9 de noviembre

  • 16.30 – Boca vs. River
  • 19.20 – Sarmiento vs. Instituto
  • 19.20 – Banfield vs. Aldosivi
  • 21.30 – Tigre vs. Estudiantes
  • 21.30 – Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz
Publicidad

Lunes 10 de noviembre

  • 17.00 – Gimnasia vs. Vélez
  • 19.00 – Deportivo Riestra vs. Independiente
  • 21.15 – Argentinos Juniors vs. Belgrano
  • 21.15 – Central Córdoba vs. Independiente Rivadavia
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
De qué cuadro es Nicolás Ramírez, el árbitro del Superclásico entre Boca y River por el Clausura 2025
Fútbol Argentino

De qué cuadro es Nicolás Ramírez, el árbitro del Superclásico entre Boca y River por el Clausura 2025

Es una de las máximas promesas de River, puede jugar para dos selecciones y reveló su máximo sueño: “Miro mucho a Julián Álvarez”
Entrevista

Es una de las máximas promesas de River, puede jugar para dos selecciones y reveló su máximo sueño: “Miro mucho a Julián Álvarez”

El tarotista que se la jugó y pronosticó el resultado del Superclásico entre Boca y River: “Lo veo ganador”
Boca Juniors

El tarotista que se la jugó y pronosticó el resultado del Superclásico entre Boca y River: “Lo veo ganador”

El polémico offside por el que anularon el gol de San Lorenzo ante Rosario Central
Fútbol Argentino

El polémico offside por el que anularon el gol de San Lorenzo ante Rosario Central

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo