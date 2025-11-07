Boca y River, atentos: la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores tras el empate entre Rosario Central y San Lorenzo

Este viernes volvió a rodar la pelota en el fútbol argentino con el inicio de la fecha 15 del Torneo Clausura. En el partido que abrió la jornada, Rosario Central y San Lorenzo empataron sin goles en el Gigante de Arroyito. Pero más allá del resultado, el empate movió parcialmente la tabla anual y las posiciones de clasificación a las copas internacionales, en una jornada que tiene al Superclásico entre Boca y River como plato fuerte del fin de semana.

Con este resultado, Rosario Central sigue firme en lo más alto de la tabla anual, puesto que ya tiene asegurado desde la fecha pasada, al igual que su lugar en la próxima Copa Libertadores. El Canalla alcanzó los 66 puntos y amplió su ventaja sobre Boca (56) y ocupa el segundo cupo de acceso directo al certamen continental. Por su parte, San Lorenzo sumó un punto valioso que lo deja con 50 puntos, manteniéndose firme en el sexto puesto de la tabla, dentro de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

La atención ahora se centra en lo que será el Superclásico del domingo en La Bombonera. Boca, segundo con 56 puntos, y River, tercero con 52, se enfrentarán en un partido que puede ser determinante para el futuro de ambos en la clasificación a la Copa Libertadores. Un triunfo millonario podría achicar la distancia con el Xeneize a un solo punto y reavivar la lucha por los puestos de privilegio de cara al cierre del año.

Detrás de ellos, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, ambos con 51 unidades, estarán atentos al desenlace del Superclásico, ya que recién jugarán el lunes, conociendo el panorama completo. En tanto, la fecha continuará con otros cruces que también podrían modificar el tablero de arriba en una definición apasionante rumbo a las copas internacionales, cuando todavía resta disputar el tramo final del Clausura y los futuros play-offs.

Así quedó la tabla anual

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Central 66 31 40:15 25 18 12 1 2 Boca 56 30 48:23 25 16 8 6 3 River 52 30 41:22 19 14 10 6 4 Argentinos 51 30 39:21 18 14 9 7 5 Riestra 51 30 31:17 14 13 12 5 6 San Lorenzo 50 31 26:20 6 13 11 7 7 Racing 47 30 40:29 11 14 5 11 8 Barracas 47 30 38:34 4 12 11 7 9 Tigre 46 30 31:23 8 12 10 8 10 Lanús 46 30 29:22 7 12 10 8 11 Huracán 46 30 28:24 4 12 10 8 12 Estudiantes 42 30 34:34 0 11 9 10 13 Independiente 41 30 35:25 10 10 11 9 14 Central Córdoba 40 30 37:32 5 10 10 10

Cómo quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura

Zona A

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Boca 23 14 24:12 12 6 5 3 2 Unión 23 14 20:13 7 6 5 3 3 Central Córdoba 22 14 16:10 6 5 7 2 4 Barracas 21 14 18:16 2 5 6 3 5 Estudiantes 21 14 16:15 1 6 3 5 6 Banfield 20 14 14:19 -5 6 2 6 7 Belgrano 19 14 13:10 3 4 7 3 8 Tigre 19 14 13:11 2 4 7 3 9 Racing 19 14 14:13 1 5 4 5 10 Defensa 19 14 14:16 -2 5 4 5 11 Huracán 19 14 9:12 -3 5 4 5 12 Argentinos 18 14 15:12 3 5 3 6 13 Ind. Rivadavia 12 14 12:17 -5 2 6 6 14 Aldosivi 12 14 8:16 -8 3 3 8 15 Newell’s 11 14 11:22 -11 2 5 7

Zona B

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Central 31 15 18:7 11 8 7 0 2 Riestra 27 14 18:10 8 8 3 3 3 Lanús 26 14 16:11 5 8 2 4 4 Vélez 25 14 19:10 9 7 4 3 5 San Lorenzo 23 15 12:10 2 6 5 4 6 River 21 14 20:13 7 6 3 5 7 San Martín 18 14 10:11 -1 4 6 4 8 Talleres 17 14 8:12 -4 4 5 5 9 Sarmiento 16 14 10:15 -5 4 4 6 10 Gimnasia 16 14 9:16 -7 5 1 8 11 Atl. Tucumán 15 14 14:18 -4 4 3 7 12 Instituto 15 14 8:15 -7 3 6 5 13 Independiente 12 14 12:13 -1 2 6 6 14 Platense 12 14 12:21 -9 2 6 6 15 Godoy Cruz 11 14 9:16 -7 1 8 5

La continuidad de la fecha 15 del Torneo Clausura

Sábado 8 de noviembre

17.00 – Racing vs. Defensa y Justicia

19.15 – Huracán vs. Newell’s

19.15 – Talleres vs. Platense

21.30 – Unión vs. Barracas Central

21.30 – San Martín de San Juan vs. Lanús

Domingo 9 de noviembre

16.30 – Boca vs. River

19.20 – Sarmiento vs. Instituto

19.20 – Banfield vs. Aldosivi

21.30 – Tigre vs. Estudiantes

21.30 – Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz

