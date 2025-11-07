Es tendencia:
Polémica en Arroyito: así fue el offside por el que anularon el gol de Gastón Hernández en Rosario Central vs. San Lorenzo

El zaguero concretó una grandiosa jugada preparada que no fue convalidado por una fina posición adelantada que terminó con Damián Ayude expulsado por protestar.

Por Bruno Carbajo

La jugada que desató la polémica en Rosario Central vs. San Lorenzo.
La fecha 15 del Torneo Clausura comenzó con polémica. En el partido que abrió la jornada, Rosario Central y San Lorenzo se enfrentaron en el Gigante de Arroyito y, apenas iniciado el encuentro, la primera controversia del fin de semana no tardó en llegar.

En un arranque donde el Ciclón era claramente superior y se mostraba más cómodo en el campo, una jugada muy fina terminó desatando la discusión. A los 30 minutos del primer tiempo, luego de un tiro libre y una buena jugada preparada, Gastón Hernández ganó en el área y convirtió de cabeza para poner el 1-0 parcial para San Lorenzo. Sin embargo, el festejo duró poco.

Cuando la pelota tocó la red, instantáneamente el asistente levantó la bandera por posición adelantada y el VAR intervino para revisar la acción. La jugada fue milimétrica y demandó ciertos minutos de análisis, pero finalmente el videoarbitraje ratificó la decisión del juez de línea, anulando el tanto.

La situación, al ser tan ajustada, y generó un fuerte reclamo por parte de todo el plantel de San Lorenzo. Damián Ayude, técnico del Ciclón, fue uno de los más efusivos: protestó la decisión metiéndose dentro del campo de juego y terminó viendo la tarjeta roja por parte de Facundo Tello.

El primer tiempo terminó igualado 0 a 0, con un San Lorenzo que, a pesar del gol anulado y de quedarse sin su técnico en el banco, siguió imponiendo condiciones. Así, el partido se fue al descanso con el VAR siendo protagonista.

Datos clave

  • El Torneo Clausura Fecha 15 comenzó con la polémica anulación de un gol entre Rosario Central y San Lorenzo.
  • El gol anulado de San Lorenzo fue de cabeza por Gastón Hernández a los 30 minutos del primer tiempo.
  • El técnico de San Lorenzo, Damián Ayude, fue expulsado con tarjeta roja por protestar la decisión de Facundo Tello.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

