Selección Argentina

No es Messi: el jugador de la Selección Argentina que eligió Carlos Bianchi

El Virrey y un reconocimiento especial al presente de una de las figuras de la Albiceleste.

Por Joaquín Alis

Si hay voces autorizadas en el fútbol argentino, una es la de Carlos Bianchi. El Virrey, hoy alejado de la dirección técnica, supo ganarlo todo tanto en Vélez como en Boca, lo que lo lleva a ser respetado por el mundo del deporte. En una entrevista, el sorprendió al ser consultado por los futbolistas que más le gustan en la actualidad.

En el Olé Summit 2025, el cuatro veces campeón de la Copa Libertadores habló de nombres propios y resaltó a tres figuras a nivel mundial, con un argentino incluido: Julián Álvarez. Para el legendario entrenador, la Araña “tiene un muy buen promedio” y confesó: “Me gusta mucho“.

Bianchi también resaltó a otras dos estrellas internacionales: “El grandote (Erling) Haaland, porque me asombra la eficacia goleadora; y el 5 del PSG, Vitinha, porque es el patrón de su equipo“.

Si bien no eligió a Lionel Messi dentro de este selecto grupo de figuras de la actualidad, el Virrey no dejó de elogiarlo: “Es increíble y progresó mucho… A Maradona tampoco lo podían marcar, pero hoy te tocan y es mancha”.

Bianchi explicó por qué no va a La Bombonera

Tras haber visitado una vez más el Estado José Amalfitani en el empate entre Vélez y River, Carlos Bianchi reveló por qué no volvió a La Bombonera: “Por respeto. Al técnico que está trabajando, miren lo que pasó recién con los cantitos… A Vélez voy porque es mi casa y nací ahí“.

Yo una vez dije que me sentía bostero… soy de Vélez. Uno se hace hincha de la camiseta que se pone. La primera vez que me puse la camiseta de Vélez fue para jugar cuando tenía 12 años. A partir de ahí me la puse todos los días“, aclaró.

La última aparición pública de Carlos Bianchi en La Bombonera fue en junio de 2023, en el partido despedida de Juan Román Riquelme. Sin embargo, el ex entrenador nunca volvió al Alberto J. Armando a ver un partido del equipo desde su despido en 2014.

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

ggrova
german garcía grova

Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

jpasman
toti pasman

"A pesar de la mala comunicación de AFA, es justo que Rosario Central tenga el título de campeón"

