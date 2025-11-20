Con una duda ofensiva: la posible formación de River para enfrentar a Racing en los octavos de final del Torneo Clausura 2025

River Plate se prepara para su debut en los Playoffs del Torneo Clausura 2025. El combinado dirigido por Marcelo Gallardo sufrió para acceder a esta instancia, pero está listo para dar vuelta la página y jugarse la continuidad en el certamen nada menos que ante Racing en el Cilindro de Avellaneda.

El Millonario se aseguró el boleto recién en la última fecha de la fase regular y ahora intentará superar los octavos de final para mantenerse en carrera hacia el título. El trofeo no solo le daría una nueva estrella a la institución, sino también la clasificación a la Copa Libertadores 2026, algo que aún no aseguró.

De cara a este compromiso ante la Academia, que se disputará el lunes 24 de noviembre, el plantel de River se entrenó este jueves en el gimnasio por las intensas lluvias que azotaron a Buenos Aires. Solo los arqueros tuvieron actividad en cancha.

Como novedades, Gallardo volvió a contar con Kevin Castaño tras su participación con la Selección de Colombia en la Fecha FIFA. Matías Galarza Fonda, en cambio, aún no se sumó al plantel, pero ya viaja a Argentina luego de su actuación con Paraguay.

En ese contexto, el Muñeco comenzó a diseñar lo que será el equipo titular para la visita a Racing. Hasta el momento, el DT tiene una duda en la parte ofensiva con chances de que Sebastián Driussi salga del XI inicial para darle lugar a Facundo Colidio.

Tras su desgarro en el isquiotibial ante Gimnasia, Colidio sumó entrenamientos durante la semana y, de continuar en esta tendencia, peleará por un lugar en la línea ofensiva para buscar el pasaje a los cuartos de final.

La posible formación de River ante Racing

Gallardo podría visitar a los de Avellaneda con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Juan Portillo, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio.

¿Cuándo y dónde es la final del Torneo Clausura?

La final del Torneo Clausura 2025 será el sábado 13 de diciembre en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En dicho encuentro habrá parcialidad de ambos finalistas. Cabe recordar que una semana más tarde, en San Nicolás, se jugará el Trofeo de Campeones, donde Platense -campeón del Apertura- se verá las caras con el ganador del Clausura.

