Este lunes y por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, Central Córdoba recibe a Racing en un partido fundamental para empezar a definir la tabla de posiciones de cara a los octavos de final. El encuentro que se disputa en el Estadio Único Madre de Ciudades, comienza a las 19 horas y cuenta con el arbitraje de Luis Lobo Medina. Además, es transmitido por TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.
Torneo Clausura
Central Córdoba vs. Racing EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto
Por la fecha 14, el Ferroviario recibe a la Academia en el Estadio Único Madre de Ciudades, en un duelo clave para la tabla de posiciones.
El cuerpo arbitral para el partido
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
- Cuarto árbitro: Mauricio Martin
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Marcos Horticolou
Posibles formaciones de Central Córdoba y Racing
Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín; Fernando Martínez, Leonardo Heredia, Matías Perelló; Gastón Verón.
Facundo Cambeses; Facundo Mura o Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Ignacio Rodríguez; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Balboa, Luciano Vietto.
