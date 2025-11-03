Es tendencia:
Central Córdoba vs. Racing EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

Por la fecha 14, el Ferroviario recibe a la Academia en el Estadio Único Madre de Ciudades, en un duelo clave para la tabla de posiciones.

El cuerpo arbitral para el partido

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Árbitro asistente 1: Iván Núñez
  • Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
  • Cuarto árbitro: Mauricio Martin
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • AVAR: Marcos Horticolou
Publicidad

Posibles formaciones de Central Córdoba y Racing

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín; Fernando Martínez, Leonardo Heredia, Matías Perelló; Gastón Verón.

Facundo Cambeses; Facundo Mura o Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Ignacio Rodríguez; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Balboa, Luciano Vietto.

Por Nahuel De Hoz

Gastón Verón y Facundo Cambeses, protagonistas de Central Córdoba y Racing.
© GettyGastón Verón y Facundo Cambeses, protagonistas de Central Córdoba y Racing.

Este lunes y por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, Central Córdoba recibe a Racing en un partido fundamental para empezar a definir la tabla de posiciones de cara a los octavos de final. El encuentro que se disputa en el Estadio Único Madre de Ciudades, comienza a las 19 horas y cuenta con el arbitraje de Luis Lobo Medina. Además, es transmitido por TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

