Chiqui Tapia salió al cruce luego de las críticas de Javier Tebas al fútbol argentino: “¿Qué podemos esperar?”

Después de que Rosario Central se coronara campeón por los puntos obtenidos a lo largo de toda la temporada, decisión que se tomó sobre la marcha del torneo en disputa, se produjo una guerra mediática entre Claudio Tapia y Javier Tebas, los presidentes de la Asociación del Fútbol Argentino y LaLiga, la Primera División de España, respectivamente.

No es casualidad que el mandamás del fútbol español criticara la organización del campeonato argentino. En gran parte del mundo, los certámenes se realizan con 20 equipos, cuatro descensos por la tabla general, sin promedios ni cambios sobre la marcha. Y hay competitividad. Eso es lo que le reclamó Tebas a Tapia.

“Siempre dije que si yo pudiese tener un segundo pasaporte sería argentino y sufro también por cómo veo que está el fútbol. Primero lo que siento es pena. No entiendo cómo un país con tanta pasión, tantos aficionados y un sentido de pertenencia único, que no hay igual en el mundo, no tenga clubes con ese rendimiento para convertirse en potencia mundial”, exclamó en Olé Summit.

Para argumentar su postura, el costarricense de 63 años amplió: “Argentina ha ganado la Copa del Mundo, eso es cierto. Pero esos jugadores deberían estar compitiendo en este país. En la Eurocopa, que es como un Mundial sin Argentina y Brasil, de los 25 futbolistas, 22 jugaban en nuestra liga. Cuando tú tienes eso, es que tu competición es fuerte. De esa manera vas a intentar generar más recursos, internos y externos, y armar una liga argentina donde tendría que estar. Tendrían que estar entre las seis o siete primeras del mundo. A mi consideración, algo no se está haciendo bien”. Y agregó: “Los equipos que hay en la Primera División, cómo se definen los campeones… me da pena. Hay muchísimas posibilidades y algo se está haciendo mal”.

Javier Tebas, presidente de La Liga de España. (IMAGO)

Molesto por los dichos del máximo mandatario del fútbol español, el dirigente puntano salió con los tapones de punta, y a través de su cuenta de X, disparó con munición muy pesada: “Nuestro torneo no es una liga para pocos: es popular, competitivo y formador. Menospreciarlo es desconocer nuestra historia y el aporte que hacemos al fútbol mundial. ¿Qué podemos esperar, ahora, si ya nos criticaste incluso el Mundial de Clubes?“, apuntó.

“Y para que quede claro, no hace falta ‘nacionalizarte’. El argentino nace donde quiere”, exclamó Tapia tras mencionar directamente a Tebas, principalmente para que le llegara la notificación a su teléfono móvil y observara la crítica. Pero no se quedó allí y cerró su respuesta con un golpe más: “Somos la Liga de los Campeones del Mundo y no aceptamos descalificaciones de quienes deberían promover respeto entre instituciones”. Durísimo.

Todos los dirigentes votaron a favor del título de Rosario Central

Luego de la polémica por la noticia que se dio a conocer en la previa de los octavos de final del Clausura, la cuenta oficial de la Liga Profesional publicó un posteo para explicar por qué se decidió darle este título al Canalla, en un hecho inédito.

Es que, con la presencia de representantes de River (el vicepresidente segundo Ignacio Villarroel) y de Boca (Ricardo Rosica, mano derecha de Riquelme y Secretario General del club), se realizó una votación para determinar la validez de este título.

Por decisión unánime, a partir de este año y para el futuro, el equipo que más puntos sume en la tabla anual no solo clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores, sino que también se quedará con un título oficial de liga.

