Fútbol argentino

Independiente 0-1 Banfield por el Torneo Clausura 2025: ¡Se juega el segundo tiempo!

Por la octava fecha, el Rojo recibe a el Taladro en el Libertadores de América en busca de dar vuelta el presente en el campeonato.

Por Nahuel De Hoz

Rodrigo Rey y Facundo Sanguinetti, arqueros de Independiente y Banfield.
© GettyRodrigo Rey y Facundo Sanguinetti, arqueros de Independiente y Banfield.

Este sábado y por la octava jornada del Torneo Clausura 2025, Independiente recibe a Banfield en un partido electrizante y clave para empezar a definir la tabla de posiciones. El encuentro que se disputa en el Estadio Libertadores de América cuenta con el arbitraje de Andrés Gariano. Además, el cotejo es transmitido por la pantalla de TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto en vivo acá en Bolavip.

El gol de Río para el 1-0

Tweet placeholder

Las formaciones de Independiente y Banfield

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Lautaro Millán; Santiago Montiel, Ignacio Pussetto, Walter Mazzantti.

Facundo Sanguinetti; Santiago López, Nicolás Meriano, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Lautaro Ríos, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi.

Estudiantes de La Plata vs. River por el Torneo Clausura 2025: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

Estudiantes de La Plata vs. River por el Torneo Clausura 2025: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

Un indiscutido, un borrado y tres joyas: qué jugadores tienen las 5 cláusulas de rescisión más elevadas de Boca

Un indiscutido, un borrado y tres joyas: qué jugadores tienen las 5 cláusulas de rescisión más elevadas de Boca

