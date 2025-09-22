Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Con Boca y River en la Copa Libertadores, así quedó la tabla anual tras la fecha 9 del Torneo Clausura

Se cerró una nueva jornada y la pelea por las clasificaciones a los torneos internacionales está al rojo vivo.

Por Agustín Vetere

La pelota del Torneo Clausura.
© AFALa pelota del Torneo Clausura.

La fecha 9 del Torneo Clausura 2025 se cerró este lunes con sus últimos dos compromisos. Restan solo 7 jornadas para conocer los cruces de octavos de final del certamen, pero al mismo tiempo se confirmarán otros factores importantes como las clasificaciones a las copas internacionales o los descensos.

En ese contexto, Boca Juniors y River Plate están expectantes con lo que pueda suceder en la tabla anual. Ninguno de los gigantes tiene asegurada su participación en la Copa Libertadores 2026 y esta vía es su principal chance para obtener el boleto.

Con el empate ante Central Córdoba en La Bombonera, al Xeneize se le escurrió de las manos la posibilidad de igualar al Millonario en lo más alto de la tabla anual. Rosario Central, que tiene un duelo pendiente, tiene los mismos puntos que el club de la Ribera y aspira a quedarse con uno de los dos boletos directos.

Para cerrar la fecha, Estudiantes consiguió este lunes una apretada victoria por la mínima ante Defensa y Justicia con el gol en contra de Rafael Delgado a 15 minutos del final. A último turno, Belgrano aprovechó que Pipa Benedetto falló un penal y se llevó la victoria por 3-0 ante Newell’s.

Así está la tabla anual

  1. River Plate 49 (Libertadores)
  2. Boca Juniors 47 (Libertadores)
  3. Rosario Central 47 (Libertadores – Fase previa)
  4. Argentinos Juniors 44 (Sudamericana)
  5. Deportivo Riestra 43 (Sudamericana)
  6. Barracas Central 41 (Sudamericana)
  7. San Lorenzo 40 (Sudamericana)
  8. Tigre 39 (Sudamericana)
  9. Huracán 39 (Sudamericana)
  10. Racing 38
  11. Lanús 36
  12. Independiente Rivadavia 36
  13. Estudiantes 36
  14. Independiente 33
  15. Central Córdoba 32
  16. Platense 32 (LIBERTADORES – Campeón Apertura)*
  17. Defensa y Justicia 32
  18. Vélez Sarsfield 32

Cómo está la tabla del Torneo Clausura

Publicidad

Así se juega la Fecha 10

Di María, en llamas tras el empate de Rosario Central vs. Talleres: “Nos hacen un gol de mierda, después dicen que nos ayudan”

ver también

Di María, en llamas tras el empate de Rosario Central vs. Talleres: “Nos hacen un gol de mierda, después dicen que nos ayudan”

Fue promesa de la Selección, lo quiso el Manchester United, lo compró Boca y a los 27 años busca resurgir en el ascenso

ver también

Fue promesa de la Selección, lo quiso el Manchester United, lo compró Boca y a los 27 años busca resurgir en el ascenso

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

En Boca, Paredes les sigue dirigiendo los partidos a los árbitros: ante Central Córdoba debió ser expulsado

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Los mejores memes de la derrota de River ante Palmeiras en la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Los mejores memes de la derrota de River ante Palmeiras en la Copa Libertadores

La IA predijo cómo le irá a River ante Palmeiras en la ida de los cuartos de final
Copa Libertadores

La IA predijo cómo le irá a River ante Palmeiras en la ida de los cuartos de final

355 millones: la FIFA premiará a los clubes por ceder a sus jugadores al Mundial 2026
Mundial 2026

355 millones: la FIFA premiará a los clubes por ceder a sus jugadores al Mundial 2026

La felicitación de Messi para Dembélé tras ganar el Balón de Oro: "Te lo merecés"
Fútbol Internacional

La felicitación de Messi para Dembélé tras ganar el Balón de Oro: "Te lo merecés"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo