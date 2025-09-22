Con Boca y River en la Copa Libertadores, así quedó la tabla anual tras la fecha 9 del Torneo Clausura

La fecha 9 del Torneo Clausura 2025 se cerró este lunes con sus últimos dos compromisos. Restan solo 7 jornadas para conocer los cruces de octavos de final del certamen, pero al mismo tiempo se confirmarán otros factores importantes como las clasificaciones a las copas internacionales o los descensos.

En ese contexto, Boca Juniors y River Plate están expectantes con lo que pueda suceder en la tabla anual. Ninguno de los gigantes tiene asegurada su participación en la Copa Libertadores 2026 y esta vía es su principal chance para obtener el boleto.

Con el empate ante Central Córdoba en La Bombonera, al Xeneize se le escurrió de las manos la posibilidad de igualar al Millonario en lo más alto de la tabla anual. Rosario Central, que tiene un duelo pendiente, tiene los mismos puntos que el club de la Ribera y aspira a quedarse con uno de los dos boletos directos.

Para cerrar la fecha, Estudiantes consiguió este lunes una apretada victoria por la mínima ante Defensa y Justicia con el gol en contra de Rafael Delgado a 15 minutos del final. A último turno, Belgrano aprovechó que Pipa Benedetto falló un penal y se llevó la victoria por 3-0 ante Newell’s.

Así está la tabla anual

River Plate 49 (Libertadores) Boca Juniors 47 (Libertadores) Rosario Central 47 (Libertadores – Fase previa) Argentinos Juniors 44 (Sudamericana) Deportivo Riestra 43 (Sudamericana) Barracas Central 41 (Sudamericana) San Lorenzo 40 (Sudamericana) Tigre 39 (Sudamericana) Huracán 39 (Sudamericana) Racing 38 Lanús 36 Independiente Rivadavia 36 Estudiantes 36 Independiente 33 Central Córdoba 32 Platense 32 (LIBERTADORES – Campeón Apertura)* Defensa y Justicia 32 Vélez Sarsfield 32

Cómo está la tabla del Torneo Clausura

Así se juega la Fecha 10

