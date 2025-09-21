En la noche del domingo y por la novena jornada del Torneo Clausura 2025, Rosario Central igualó 1-1 ante Talleres en un partido que tuvo de todo. Aunque los goles los convirtieron Alejo Véliz y Valentín Depietri, el centro de atención se lo llevó Ángel Di María, sin lugar a dudas. Pero esta vez no fue por su actuación individual, sino por una polémica e inesperada declaración.

El Canalla se medía frente al Matador en un cotejo clave para empezar a diagramar la tabla de posiciones de este campeonato doméstico pero también con el objetivo de volver a la victoria para escalar en la tabla anual, ya pensando en la clasificación de las próximas competiciones internacionales. Pero nada de eso ocurrió y dejó pasar otra gran oportunidad de sumar tres unidades.

Al término del compromiso disputado en el Gigante de Arroyito, el campeón del mundo no tuvo piedad y disparó para todos lados. Lejos de intentar apaciguar la situación que se vive en el fútbol argentino, fue por más y redobló la apuesta. “Nos hicieron un gol de mierda y se metieron atrás. Después dicen que nos ayudan”, manifestó y automáticamente se cortó la transmisión.

Esta sorpresiva declaración se da en el contexto de que Rosario Central es acusado de ser beneficiado por los arbitrajes desde el regreso de Fideo al país. Durante este partido ante Talleres, a la Academia le anularon un gol por posición adelantada y luego un penal, ambos después de la revisión del VAR. Aunque bien cabe resaltar que la tecnología actuó de manera perfecta en ambas.

Al talentoso zurdo no le importó su rol de enorme figura del fútbol argentino y se ubicó como defensor público de los intereses de la institución rosarina. Por eso, salió con los tapones de punta y no titubeó al soltar la contundente frase que manifestó ante la cámara y el micrófono de la transmisión, aunque inmediatamente se cortó la misma y quedó su palabra por la mitad.

En cuanto a lo ocurrido sobre el campo de juego, fue poco lo que analizó el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. Sin embargo, en ese breve lapso de tiempo se encargó de dejar una frase que refleja su sentimiento tras el empate. “Nos sigue faltando ese poquito, salimos dormidos en algún momento siempre”, reveló el principal referente del Canalla.

