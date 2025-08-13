Es tendencia:
Con una frase, Alfredo Berti reveló cómo hará para anular a Leandro Paredes en Independiente Rivadavia vs. Boca

El entrenador de la Lepra dio detalles sobre el plan defensivo de su equipo.

Por Marco D'arcangelo

Leandro Paredes, jugador de Boca.
En el marco de la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura, Boca visita a Independiente Rivadavia de Mendoza en búsqueda de cortar con la racha de 12 partidos sin ganar y así salir de los últimos lugares en la tabla de posiciones de la zona. 

Previo a este encuentro, Alfredo Berti, el entrenador de la Lepra, habló en una entrevista con DSports Radio, en donde habló sobre la actualidad de su equipo, que viene de perder ante Estudiantes de La Plata, y además, relevó la estrategia que implementarán para tapar a Leandro Paredes, una de las figuras del Xeneize.

“Con los jugadores que juegan bien como Paredes, hay que tratar de estar cerca de él y de ir tapándole los receptores”, inició explicando el DT sobre el plan de juego que implementarán en la mitad de cancha para tapar al volante campeón del mundo que llegó en este mercado de pases.  

Siguiendo con sus declaraciones, explicó cómo se plantará defensivamente su equipo para no sufrir con los delanteros de su rival: “Buscaremos que Boca juegue lo más lejos posible de nuestro arco y haremos el partido que a nosotros nos convenga”.

Y para cerrar, se refirió a la mala racha que atraviesa el Xeneize, aunque no le dio importancia por la jerarquía de los jugadores que tiene el equipo de Russo: “Si bien está en una mala racha, Boca tiene dos futbolistas por puesto y que son de mucha jerarquía. Si un futbolista juega en Boca, es porque algo tiene”.

Berti reveló la nueva función de Sebastián Villa en su equipo

Por otro lado, el entrenador habló sobre el capitán de su equipo, Sebastián Villa, quien tuvo un paso por el Xeneize y que será una de las principales armas en la ofensiva. “Sebastián se ha transformado en un gran capitán y ya no juega tan de extremo, sino que juega con más libertad en el ataque. Está en un buen momento y siempre busca mejorar y aprender”, soltó. 

Cuándo juega Boca contra Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

El duelo entre el Xeneize y la Lepra Mendocina se llevará a cabo el próximo domingo 17 de agosto a partir de las 20.30 horas de Argentina. El mismo, podrá verse en vivo por televisión a través de la pantalla de TNT Sports. 

