Es una de las figuras del fútbol argentino y reveló por qué rechazó ofertas de River y Boca

Brilla en Belgrano de Córdoba, pasó con éxito por el fútbol mexicano, jugó en la MLS y el fútbol árabe hasta que en 2025 volvió a su casa.

Por Lautaro Toschi

Lucas Zelarayán
© Prensa BelgranoLucas Zelarayán

Luego de haber tenido un Torneo Apertura para el olvido, en el que ni siquiera clasificó a los octavos de final, Belgrano cambió el chip y en este Torneo Clausura inició de gran manera: tiene 7 puntos y está tercero en la Zona A. La gran figura del Pirata es Lucas Zelarayán, quien regresó al club a comienzos de este 2025 luego de una década en el extranjero y por estas horas reveló que lo quisieron River, Boca y Racing en los últimos mercados de pases.

En estos diez años, en más de una oportunidad apareció en el radar de varios clubes importantes del fútbol argentino, pero siempre las rechazó. River, Boca y Racing quisieron al Chino y él mismo le contó a TyC Sports el motivo por el que rechazó las propuestas: Supe del interés de River, Boca y Racing, mi representante siempre me lo comunicó. Incluso la gente de Boca me habló directamente, pero mi objetivo era volver a Belgrano.

Franco Jara y Lucas Zelarayán, las figuras de Belgrano. (Foto: Prensa Belgrano).

Me llamaron en enero, junio y diciembre, yo agradecí pero les dije que quería regresar a Belgrano, agregó Zelarayán, quien siempre fue del gusto de Marcelo Gallardo y en más de una oportunidad se conoció públicamente que lo fue a buscar para reforzar al  Millonario. Cabe destacar que, desde que regresó al Pirata, el Chino lleva jugados 16 partidos en los que metió tres goles y brindó tres asistencias. Sin dudas es el jugador más determinante de su equipo y uno de los más queridos por los hinchas, que lo ovacionan cada vez que sale a jugar al Gigante de Alberdi.

¿Cómo fue la carrera de Lucas Zelarayán?

El Chino actualmente tiene 33 años. Sus primeros pasos en Primera División los dio en Belgrano en la temporada 2011/12 y permaneció en el elenco cordobés hasta 2015. Para 2016 emigró a Tigres de México y allí dejó su huella: jugó 138 partidos, marcó 23 goles y ganó seis títulos. En 2020 se convirtió en jugador de Columbus Crew y allí también fue campeón. A comienzos de 2025 decidió volver al club que lo vio nacer y firmó con Belgrano. En lo que respecta a selecciones, el Chino representa a Armenia.

lautaro toschi
Lautaro Toschi

