Consternación en el fútbol argentino: murió inesperadamente un entrenador del ascenso con solo 35 años

El fútbol argentino está de luto. Santiago Fredes, director técnico de Luján, falleció este martes por la tarde, a sus 35 años, a causa de una grave afección en el sistema inmunológico. El pasado miércoles, luego de dirigir un partido ante JJ Urquiza, fue internado en el Sanatorio Austral de Pilar, ya que no se sentía de manera adecuada. Allí fue diagnosticado con el Síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune que deterioró su salud de forma súbita

La noticia fue confirmada por la institución a la que representaba y con la que recientemente había renovado su contrato hasta 2026. “El Club Luján comunica con profundo dolor y tristeza que nuestro director técnico Santiago Fredes ha sido declarado con muerte cerebral”, publicó en sus redes sociales.

“Será recordado como una persona que, como cada uno de nosotros, llevó a Luján muy fuerte en el corazón. Su entrega, su pasión, su sentido de pertenencia y su calidad humana quedarán guardadas para siempre en la memoria y cariño de toda la gente que lo conoció“, agregó la institución en su comunicado.

Fredes era un hombre fuertemente vinculado con Luján. Fue en esa institución donde colgó los botines como jugador profesional, para luego asumir la coordinación de las divisiones inferiores y, finalmente, hacerse cargo del plantel profesional en 2024, llevando este año al equipo a los cuartos de final del Reducido por el ascenso a la Primera B. Su huella en el ascenso también incluyó pasos como jugador por Flandria, Defensores Unidos y Excursionistas.

El entrenador había sido internado el 24 de noviembre, cuando el medio Ladrán Sanchode Luján informó que sufría “una enfermedad autoinmune que deterioró su estado de forma súbita e inesperada”. El síndrome de Guillán-Barré es una afección en el sistema inmunológico del organismo que ataca por error los nervios del sistema nervioso periférico, causando síntomas como debilidad muscular, hormigueo, entumecimiento y, en casos graves, parálisis que puede ser temporal y potencialmente mortal.

En medio de la tristeza por su fallecimiento, Claudio Tapia, presidente de la AFA, envió su pésame. “Qué triste noticia la partida de Santiago Fredes. Mi más sincero pésame y un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos. También a todos los integrantes del Club Lujan, quienes sin duda sienten profundamente esta pérdida. Que en paz descanses, Pulga“, publicó. A su vez, también se sumaron varios de los clubes en los que el DT supo desarrollar su trayectoria deportiva.

