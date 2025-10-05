Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

“Copa Ángel Di María”: los mejores memes tras la victoria de Rosario Central sobre River por el Torneo Clausura

El triunfo 2-1 del Canalla tuvo goles, polémicas, expulsiones y hasta intervenciones del VAR que encendieron las redes sociales.

Por Bruno Carbajo

Las redes sociales estallaron con memes sobre el duelo entre Rosario Central y River.
Las redes sociales estallaron con memes sobre el duelo entre Rosario Central y River.

Fue una noche vibrante en el Gigante de Arroyito, donde Rosario Central y River Plate protagonizaron un duelo cargado de emociones, polémicas y momentos inolvidables. La victoria 2-1 del Canalla, por la fecha 11 del Torneo Clausura, tuvo de todo: goles, expulsiones, idas y vueltas en el marcador e, incluso, una polémica con el VAR como protagonista.

Así como el partido entregó un espectáculo apasionante, las redes sociales no se quedaron atrás. Durante el encuentro y en los minutos posteriores al pitazo final, el mundo digital se llenó de memes y reacciones que retrataron con humor cada instante del vibrante choque.

Entre los hinchas de River, el foco estuvo puesto principalmente en las decisiones arbitrales de Yael Falcón Pérez que marcaron el desarrollo del partido. El gol anulado a Miguel Borja en el primer tiempo, por un fuera de juego de Facundo Colidio detectado por el VAR, fue el eje de varios posteos cargados de ironía. Incluso, algunos jugaron con la idea de la “Copa Ángel Di María”.

Del otro lado, los hinchas de Central y los neutrales también se sumaron a la ola de memes, destacando los condimentos que dejó el encuentro. Otros aprovecharon los relatos y los gestos de los jugadores para sacar una sonrisa.

Tweet placeholder
Tweet placeholder
Publicidad
Tweet placeholder
Publicidad
Publicidad
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Maxi Salas ganó el duelo de pistoleros: revivió a River y le dejó a Racing una gran alerta para la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
El gesto de Gallardo acusando a Falcón Pérez en la derrota de River ante Rosario Central
Fútbol Argentino

El gesto de Gallardo acusando a Falcón Pérez en la derrota de River ante Rosario Central

Tras la derrota ante Rosario Central, los hinchas de River explotaron contra un titular: “Devuélvanlo”
River Plate

Tras la derrota ante Rosario Central, los hinchas de River explotaron contra un titular: “Devuélvanlo”

Boca lo pasó a River: así quedó la Tabla Anual rumbo a la Libertadores
Fútbol Argentino

Boca lo pasó a River: así quedó la Tabla Anual rumbo a la Libertadores

Gallardo hizo un fuerte reclamo tras la derrota de River: "Muchos callan"
River Plate

Gallardo hizo un fuerte reclamo tras la derrota de River: "Muchos callan"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo