“Copa Ángel Di María”: los mejores memes tras la victoria de Rosario Central sobre River por el Torneo Clausura

Fue una noche vibrante en el Gigante de Arroyito, donde Rosario Central y River Plate protagonizaron un duelo cargado de emociones, polémicas y momentos inolvidables. La victoria 2-1 del Canalla, por la fecha 11 del Torneo Clausura, tuvo de todo: goles, expulsiones, idas y vueltas en el marcador e, incluso, una polémica con el VAR como protagonista.

Así como el partido entregó un espectáculo apasionante, las redes sociales no se quedaron atrás. Durante el encuentro y en los minutos posteriores al pitazo final, el mundo digital se llenó de memes y reacciones que retrataron con humor cada instante del vibrante choque.

Entre los hinchas de River, el foco estuvo puesto principalmente en las decisiones arbitrales de Yael Falcón Pérez que marcaron el desarrollo del partido. El gol anulado a Miguel Borja en el primer tiempo, por un fuera de juego de Facundo Colidio detectado por el VAR, fue el eje de varios posteos cargados de ironía. Incluso, algunos jugaron con la idea de la “Copa Ángel Di María”.

Del otro lado, los hinchas de Central y los neutrales también se sumaron a la ola de memes, destacando los condimentos que dejó el encuentro. Otros aprovecharon los relatos y los gestos de los jugadores para sacar una sonrisa.

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Publicidad