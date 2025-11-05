Cuándo fue la última vez que River le ganó a Boca en La Bombonera

Este domingo se paraliza el fútbol argentino para vivir una nueva edición del Superclásico entre Boca y River. En un partido más importante de lo normal porque está en juego la clasificación a la próxima Copa Libertadores de ambos clubes y el boleto a los octavos de final del Torneo Clausura, vamos a repasar la última vez que el Millonario le ganó al Xeneize en La Bombonera.

El equipo de Claudio Úbeda viene de acumular dos victorias consecutivas en condición de visitante frente a dos rivales complicados: Barracas Central y Estudiantes de La Plata. En contraparte, los de Marcelo Gallardo vienen de ser eliminados de la Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia y el fin de semana cayó contra Gimnasia en un Estadio Monumental hostil.

Lo cierto es que la última vez que River le ganó a Boca en La Bombonera fue el pasado 21 de septiembre de 2024. En aquel entonces, poco más de un año hacia atrás, el Millonario se impuso por 1-0 gracias al gol de Manuel Lanzini, hoy ya fuera de la institución. De hecho, ese fue el último enfrentamiento en el que el Xeneize fue local en un Superclásico, hasta el de este domingo.

Franco Mastantuono, Claudio Echeverri y Paulo Díaz, en los festejos de River tras vencer a Boca en 2024. (Getty Images)

Apenas habían pasado unas pocas semanas desde el regreso de Gallardo y tenía un desafío importante por delante, pero que superó. Incluso, un dato a resaltar es que jugó un equipo plagado de suplentes debido a la seguidilla de duelos de alto voltaje que acumulaba el conjunto de Núñez que tenía el foco puesto en las instancias decisivas de la Copa Libertadores de la edición 2024.

Dicho Superclásico es aquel que Milton Giménez había marcado el empate agónico pero fue anulado por mano previa. Después del delirio que desató en el último minuto de juego, el VAR revisó la acción y llamó al árbitro Nicolás Ramírez a rever la jugada, que era de interpretación. Sin embargo, luego de ver las imágenes optó por dar marcha atrás y cobrar tiro libre indirecto.

A raíz de las protestas efusivas, Cristian Lema fue expulsado y al término del partido se vivió otro hecho aún recordado: la agresión de Sergio Romero a un hincha de Boca. Mientras tanto, los futbolistas de River festejaban en el campo de juego de La Bombonera el triunfo en un nuevo Superclásico, que también significó achicar un poco más el historial, que aún pertenece al Xeneize.

El equipo titular de River en el Superclásico ante Boca en La Bombonera de 2024. (Getty Images)

DATOS CLAVE

La última victoria de River Plate ante Boca Juniors en La Bombonera fue el 21 de septiembre de 2024 , por 1-0 .

de ante en fue el , por . El gol de la última victoria de River en La Bombonera fue convertido por Manuel Lanzini .

en fue convertido por . El Superclásico de septiembre 2024 tuvo la expulsión de Cristian Lema (Boca) y el empate de Milton Giménez fue anulado por VAR.

