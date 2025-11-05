Los 15 jugadores de Boca y River que disputarán su primer Superclásico

Este domingo a partir de las 16:30, Boca recibirá a River en La Bombonera. El interzonal de la fecha no solo será importante por la definición del Torneo Clausura, sino también para la clasificación a la Copa Libertadores por la tabla anual. Esa tarde, habrá jugadores de ambos equipos viviendo su primera experiencia en un Superclásico.

Más allá de los futbolistas que llegaron en el último mercado de pases, esta lista de 15 profesionales también la integran otros que se perdieron ediciones anteriores, ya sea por lesión, suspensión o decisión táctica. Muchos tienen posibilidades de sumar sus primeros minutos.

Boca Juniors: 6 debutantes

La realidad marca que todos jugadores de Boca que se perfilan para ir de arranque ante el Millonario ya jugaron al menos un Superclásico. Sin embargo, hay dos habituales piezas de recambio que se perdieron el del Apertura por lesión y podrán estar en el Alberto J. Armando: Ander Herrera y Williams Alarcón.

También hay que contar a Marco Pellegrino y Malcom Braida, dos que llegaron a mitad de año y recién ahora tendrán su chance, aunque no vengan sumando minutos. Además, tampoco enfrentaron a River con la del Xeneize Leandro Brey y Agustín Martegani, que fueron suplentes en viejas ediciones.

River Plate: 9 debutantes

La lista del equipo de Marcelo Gallardo es más extensa, principalmente porque cuenta con la presencia de cuatro incorporaciones del último mercado de pases: Juan Portillo, Maxi Salas, Lautaro Rivero y Matías Galarza Fonda. Salvo el paraguayo, los otros tres podrían formar parte de la alineación inicial.

ver también Rodolfo D’Onofrio encendió la previa del Superclásico con una picante frase a favor de River: “¿Miedo a Boca”?

A esa lista también hay que sumar a Jeremías Conan Ledesma, que siempre fue suplente; y a los juveniles Bautista Dadín, Ian Subiabre, Santiago Lencina y Juan Cruz Meza. Los pibes tienen varios Superclásicos en otras divisiones, pero nunca en Primera.

Publicidad

Publicidad

Cuándo es el Superclásico

El Superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate será el domingo 9 de noviembre a las 16:30 en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera. Dicho compromiso se podrá ver por la pantalla de ESPN Premium y TNT Sports.

ver también A la espera del Súperclásico entre Boca y River, diez partidos imperdibles para ver antes del 9 de noviembre