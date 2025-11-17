Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Cuándo se juegan los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Este lunes se cerró la temporada regular y ya se conocen quiénes son los 16 equipos que sueñan con el título.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Exequiel Zeballos
© GettyExequiel Zeballos

Tras el duelo entre Platense y Gimnasia se terminó la fecha 16 del Torneo Clausura y ya quedó definido el cuadro de los octavos de final. Boca Juniors, líder de la Zona A se verá las caras con Talleres, mientras que River Plate -sexto de la Zona B- se medirá ante Racing. Cabe recordar que la final de esta competición será el sábado 13 de diciembre en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Los octavos de final del Torneo Clausura se jugarán entre el sábado 22 y el miércoles 26 de noviembre, jugando este día Lanús, quien tendrá actividad continental el próximo sábado en Paraguay cuando se mida por la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Los ocho clasificados de la Zona A

  • Boca Juniors
  • Unión
  • Racing
  • Central Córdoba (SdE)
  • Argentinos Juniors
  • Barracas Central
  • Tigre
  • Estudiantes

Los ocho clasificados de la Zona B

  • Rosario Central
  • Lanús
  • Deportivo Riestra
  • Vélez
  • San Lorenzo
  • River
  • Gimnasia (LP)
  • Talleres
River y Vélez, dos de los clasificados de la Zona B. (Foto: Getty).

River y Vélez, dos de los clasificados de la Zona B. (Foto: Getty).

Casi 400 minutos sin convertir: River llegó a otra marca negativa en el año y la falta de gol preocupa a Gallardo

ver también

Casi 400 minutos sin convertir: River llegó a otra marca negativa en el año y la falta de gol preocupa a Gallardo

Cómo quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

  • Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)
  • Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
  • Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
  • Racing (3°A) vs. River (6°B)
  • Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
  • Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
  • Unión (2°A) vs. Gimnasia (7°B)
  • Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
Publicidad

¿Cuándo podría haber Superclásico?

Se cerró la temporada regular y el próximo fin de semana iniciarán los playoffs. River y Boca solamente se podrán ver las caras en las semifinales. Los dos clubes más populares del país quedaron del mismo lado del cuadro: los de Claudio Úbeda terminaron primeros en su zona, mientras que los de Marcelo Gallardo lo hicieron en el sexto lugar.

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ayrton Costa tiene cosas de Walter Samuel y es un 6 hecho a medida de Boca"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Ganó 4 títulos con Boca, fue subcampeón del mundo con Argentina y ahora consiguió un ascenso histórico como presidente
Fútbol Argentino

Ganó 4 títulos con Boca, fue subcampeón del mundo con Argentina y ahora consiguió un ascenso histórico como presidente

Racing recibiría a Racing con público, pese a la sanción de Aprevide
Fútbol Argentino

Racing recibiría a Racing con público, pese a la sanción de Aprevide

Boca enfrentará a Talleres en los octavos del Torneo Clausura
Boca Juniors

Boca enfrentará a Talleres en los octavos del Torneo Clausura

Así quedaron los octavos de final del Clausura
Fútbol Argentino

Así quedaron los octavos de final del Clausura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo