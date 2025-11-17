Cuándo se juegan los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Tras el duelo entre Platense y Gimnasia se terminó la fecha 16 del Torneo Clausura y ya quedó definido el cuadro de los octavos de final. Boca Juniors, líder de la Zona A se verá las caras con Talleres, mientras que River Plate -sexto de la Zona B- se medirá ante Racing. Cabe recordar que la final de esta competición será el sábado 13 de diciembre en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Los octavos de final del Torneo Clausura se jugarán entre el sábado 22 y el miércoles 26 de noviembre, jugando este día Lanús, quien tendrá actividad continental el próximo sábado en Paraguay cuando se mida por la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Los ocho clasificados de la Zona A

Boca Juniors

Unión

Racing

Central Córdoba (SdE)

Argentinos Juniors

Barracas Central

Tigre

Estudiantes

Los ocho clasificados de la Zona B

Rosario Central

Lanús

Deportivo Riestra

Vélez

San Lorenzo

River

Gimnasia (LP)

Talleres

River y Vélez, dos de los clasificados de la Zona B. (Foto: Getty).

ver también Casi 400 minutos sin convertir: River llegó a otra marca negativa en el año y la falta de gol preocupa a Gallardo

Cómo quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)

Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)

Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)

Racing (3°A) vs. River (6°B)

Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)

Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Unión (2°A) vs. Gimnasia (7°B)

Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo podría haber Superclásico?

Se cerró la temporada regular y el próximo fin de semana iniciarán los playoffs. River y Boca solamente se podrán ver las caras en las semifinales. Los dos clubes más populares del país quedaron del mismo lado del cuadro: los de Claudio Úbeda terminaron primeros en su zona, mientras que los de Marcelo Gallardo lo hicieron en el sexto lugar.