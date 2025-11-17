Es tendencia:
River Plate

Casi 400 minutos sin convertir: River llegó a otra marca negativa en el año y la falta de gol preocupa a Gallardo

El Millonario lleva cerca de un mes sin hacer un gol y van 4 partidos consecutivos sin marcar.

Por Marco D'arcangelo

Marcelo Gallardo, director técnico de River.
El empate 0 a 0 de River ante Vélez preocupó a Marcelo Gallardo. Más allá de que su equipo no muestra un buen rendimiento e hizo una autocrítica al respecto en conferencia de prensa, uno de los focos principales para el entrenador es la falta de gol que tienen sus delanteros. 

Con esta igualdad, el Millonario alcanzó una nueva marca negativa en esta temporada referida a los goles, debido a que acumula 382 minutos sin convertir un tanto y de esta manera lleva casi un mes sin marcar, desde la victoria ante Talleres por 2 a 0, el pasado 18 de octubre. 

Luego de este último tanto, que fue convertido por Maxi Meza a los 23 minutos del segundo tiempo, el equipo comandado por Marcelo Gallardo disputó otros cuatro partidos, en los que no pudo convertir. Dos de ellos terminaron en derrotas, ante Gimnasia en el Más Monumental y contra Boca en La Bombonera. 

Los restantes fueron empates sin goles. Además de la reciente igualdad ante Vélez en el José Amalfitani, también igualó ante Independiente Rivadavia de Mendoza, con la posterior eliminación por penales en la semifinal de la Copa Argentina, que tuvo a la Lepra como campeón. 

Teniendo en cuenta los últimos 12 partidos que disputó el Millonario desde la derrota 2 a 1 contra Palmeiras en el Más Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, esta sequía goleadora preocupa aún más, ya que solamente convirtió 6 tantos, es decir, uno cada dos encuentros. 

La otra racha negativa que tuvo River en el año

Referido a la falta de gol, a principios de esta temporada el Millonario rompió una insólita racha negativa que mostró a las claras la falta de eficacia en el arco rival. Es que, entre Copa Libertadores y Torneo Apertura, llegó a los 12 partidos consecutivos sin convertir en un primer tiempo. 

Esta marca se rompió en la Copa Argentina, cuando por los 32avos de final venció a Ciudad de Bolívar por 2 a 0. El encargado de marcar fue Leandro González Pirez a los 4 minutos de la primera mitad, para así, ponerle fin a una racha que duró 12 partidos y más de dos meses. 

En síntesis

  • River Plate acumula una racha negativa de 382 minutos sin convertir un gol, cerca de un mes desde la victoria ante Talleres el 18 de octubre.
  • El equipo de Marcelo Gallardo lleva cuatro partidos consecutivos sin marcar, incluyendo derrotas ante Gimnasia y Boca, y empates sin goles.
  • En sus últimos 12 partidos disputados desde la derrota ante Palmeiras en Libertadores, River solo convirtió 6 goles.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

