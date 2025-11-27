Fue campeón en River y afirmó que quiere que salga campeón Boca: “Me gusta como está jugando”

River tuvo un final de año tan decepcionante que finalizó cuarto en la tabla anual y quedó afuera de la Copa Libertadores 2026. Eso solamente podrá revertirse si Boca o Argentinos Juniors ganan el Torneo Clausura, de esa manera liberarían su cupo de la anual y los de Marcelo Gallardo se clasificarían a la Fase 2 del torneo más importante del continente.

Hay un dilema importante entre los hinchas de River, algunos consideran que es más importante clasificar a la Copa Libertadores y no le dan relevancia a que Boca pueda salir campeón, mientras que están los que piensan distinto y no quieren que el terno rival siga sumando estrellas, por lo que preferirían jugar la Copa Sudamericana en 2026.

Polémica declaración de Bichi Fuertes

En diálogo con Picado TV, Esteban Fuertes afirmó: “Prefiero que Boca salga campeón y que libere cupo, que River entre a la Libertadores”. Además, agregó: “Aparte, me gusta cómo está jugando Boca últimamente. Mejoró muchísimo”.

Cabe recordar que el Bichi pasó por el Millonario en la temporada 2002/2003, en ese periodo ganó el Torneo Clausura 2003 de la mano de Pellegrini. En lo que respecta a las estadísticas, el atacante disputó 45 partidos en los que marcó 16 goles.

Esteban Fuertes en ESPN.

¿Qué necesita River para jugar la Copa Libertadores 2026?

Para que el equipo de Marcelo Gallardo juegue la Copa Libertadores 2026 debe esperar que el campeón del torneo sea Boca o Argentinos Juniors, que juegan entre sí por los cuartos de final del Torneo Clausura el próximo domingo. De ser así, disputará el torneo más importante del continente a partir de la Fase 2, anteriormente conocido como repechaje.

