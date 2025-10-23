El estadio del ascenso que AFA propuso y Conmebol ya evaluó para futuros partidos internacionales: “Satisfactorio”

Los certámenes internacionales de Conmebol podrían llegar a la Patagonia Argentina si el ente rector del fútbol sudamericano finalmente aprueba la propuesta que hizo AFA para que el Estadio Abel Sastre en el que hace de local el Club Social y Deportivo Madryn sea sede oficial de partidos de ese carácter.

A lo largo de la semana, representantes del organismo que preside Alejandro Domínguez realizaron distintas visitas técnicas y pruebas en el recinto, como parte del proceso de evaluación de los estadios sugeridos por la Asociación del Fútbol Argentino.

El miércoles tuvieron lugar los primeros relevamientos y este jueves se procedió al análisis de las torres de iluminación para determinar su compatibilidad con los estándares requeridos para transmisiones oficiales de televisión, así como de la infraestructura en general, incluyendo accesos, vestuarios y tribunas.

Según el diario El Chubut, las primeras observaciones realizadas por los equipos técnicos de Conmebol fueron “satisfactorias” y se espera que en las próximas semanas se de a conocer una resolución definitiva respecto a si el Estadio Abel Sastre de Puerto Madryn está o no en condiciones de recibir partidos internacionales oficiales bajo su órbita.

A la espera de más resoluciones importantes

Más grande incluso que el deseo de que su estado sea sede de competiciones internacionales es el anhelo del Club Social y Deportivo Madryn de ascender a la máxima categoría del fútbol argentino. En ese sentido, viene de frustrar una primera gran oportunidad tras caer por penales ante Gimnasia de Mendoza en la final por el primer ascenso.

Obligado entonces a jugar el Reducido de la Primera Nacional, vio suspenderse en el entretiempo el partido de ida de cuartos de final que estaba perdiendo 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy en condición de visitante y espera también una resolución al respecto que se daría a conocer este mismo jueves por parte del Tribunal de Disciplina de AFA.

Cabe recordar que la decisión del árbitro Lucas Comesaña de suspender el encuentro estuvo relacionada con la irrupción de dirigentes del equipo local en el vestuario, llegando a propinarle amenazas. “Fue grave lo que ocurrió. Puedo tener una idea de cómo sucedió y por qué, pero no puedo dar mi opinión personal, no corresponde. Lo que sucedió lo informé y queda en el Tribunal tomar una decisión. Es la primera vez que me sucede este episodio. La amenaza fue hacia los cuatro (árbitros). Primero hacia el cuarto, después a todos, y puntualmente al cuarto y a mí”, le había dicho a TyC Sports.