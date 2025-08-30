El padre de Juan Cruz Komar liquidó a Tévez: “Fue bastante feo, no esperaba eso de un referente”

Carlos Tévez no estuvo alejado de las polémicas en su etapa como jugador. Fueron varios los hechos que marcaron su carrera, entre los más destacados se recuerda el famoso festejo de la Gallinita en el Monumental en la vuelta de la semifinal de la Libertadores 2004, la inesperada salida al fútbol chino, la fractura a Ezequiel Ham y el pedido a la Conmebol para que le den el partido ganado a Boca el día de los incidentes en la previa a la final de la Libertadores en Núñez. Pareciera que como entrenador también ya tuvo algunas polémicas en su corta carrera.

En esta oportunidad, Fernando Komar, padre de Juan Cruz, dialogó con Radio 2 de Rosario y fue lapidario con el Apache. El padre del central recordó lo que pasó en la final de la Copa Argentina 2015, en la que Boca le ganó con un escándalo arbitral de Diego Ceballos a Rosario Central por 2 a 1, aquella noche, Juan Cruz Komar jugaba para el Xeneize, pero no quiso recibir la medalla de campeón ya que consideró que fue injusta la manera en la que se ganó. Por lo que permaneció en el vestuario mientras sus compañeros festejaban.

¿Qué dijo Fernando Komar sobre Carlos Tévez?

Al recordar lo sucedido aquella noche en Córdoba, Fernando Komar afirmó: “Fue bastante feo, no esperaba eso de un referente increíble como Tévez, me hubiese gustado que le dijera ‘vení pibe, vení, fijate. No es así. A lo mejor tenes razón, pero recibí la medalla’”. Además, se refirió al paso del Apache como entrenador de Central, donde Juan Cruz era parte del plantel: “Tevez fue capitán en ese momento. ¿vos te acordás lo que fue la estadía de Juan Cruz en Central? Ahí tenés la respuesta”. Por otro lado, agregó: “Lo llevan al sanatorio, y estando ahí, el técnico dice: ‘el que no quiera jugar, que no juegue’, ¿Que te hace pensar eso?”.

Juan Cruz Komar ante Milton Giménez. (Foto: Getty).

Tévez y un presente complicado en Talleres

Luego de sus pasos breves por Rosario Central e Independiente, Carlos Tévez asumió como DT de Talleres antes del inicio del Torneo Clausura. Desde su arribo, la T cosechó 5 unidades producto de una victoria, dos empates y tres derrotas. En lo que respecta a la tabla anual, se encuentra en la posición 28 de 30, por lo que está verdaderamente comprometido con el descenso. Cabe recordar que perderán la categoría dos equipos: uno por promedios y otro por la tabla anual.

