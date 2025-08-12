Marcos Rojo fue presentado oficialmente como flamante refuerzo de Racing el último domingo, tras rescindir su vínculo con Boca, e incorporado por Gustavo Costas a la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores, que tendrán a La Academia visitando a Peñarol este mismo martes, desde las 21.30, por el partido de ida.

El defensor con pasado en la Selección Argentina viajó entonces con el plantel rumbo a Montevideo y fue recibido por un importante grupo de hinchas sobre la noche del lunes. Entre los presentes, se percibió entusiasmo por el arribo de un refuerzo que generó ruido. Hubo fotos, firmas e incluso un pedido muy curioso que llegó a sus oídos.

“Vamos, Rojo. Bienvenido”, fueron las primeras palabras que escuchó Rojo al acercarse a los hinchas. Pero de inmediato llegó el pedido al que no respondió, pero que lo hizo reír: “Rompelo a Salas. Viniste para eso”, le dijeron quienes todavía quieren vengarse del delantero que decidió dejar el club para jugar en River, rival directo no solo en el ámbito doméstico sino también en la carrera por conquistar el certamen internacional.

Cabe destacar que Racing y River integran diferentes zonas en el Clausura 2025 de la Copa de la Liga, por lo que solo podrían enfrentarse en instancias de playoffs. Pero también son posibles todavía los cruces tanto en Copa Argentina como en Copa Libertadores.

Maxi Salas todavía está recuperándose de la lesión que sufrió enfrentando a San Lorenzo el pasado 27 de julio: un esguince distal del ligamento colateral medial izquierdo por el que se reportó que estaría al menos tres semanas de baja, lo que no le permitirá jugar este jueves ante Libertad en Paraguay, también por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Juega Marcos Rojo ante Peñarol?

Marcos Rojo viajó con Racing a Montevideo deseoso de tener rápido su estreno con el equipo. Aunque se llegó a especular con la posibilidad de que fuese titular, Gustavo Costas se habría inclinado por alinear con Di Césare, Sosa y García Basso en el fondo.

Así, el exdefensor de Boca y la Selección Argentina deberá esperar en el banco de suplentes la oportunidad de sumar sus primeros minutos oficiales como futbolista de La Academia.