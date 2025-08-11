El drama que vive Marcos Rojo tras dejar Boca y llegar a Racing: la tajante respuesta de AFA sobre la chance de jugar el Clausura

La llegada de Marcos Rojo a Racing, tras rescindir de común acuerdo su contrato con Boca, quedó envuelta en una inesperada complicación reglamentaria. El defensor no podría ser inscripto para jugar el Torneo Clausura, ya que no cumple con el artículo 19.2.4 de AFA, el cual marca que los jugadores libres solo pueden ser anotados en otro equipo antes del 24 de julio. Rojo firmó por un año el 7 de agosto e incluso ya fue presentado oficialmente en Avellaneda, pero la preocupación se mantiene puertas adentro de la Academia.

El inconveniente escaló al punto de que la dirigencia encabezada por Diego Milito se moviera por todos los frentes posibles para intentar hallar una solución. Primero acudió a Boca en búsqueda de colaboración, consultando por la chance de revertir la rescisión de contrato de Rojo. En paralelo, también tocaron la puerta de la AFA para recibir un permiso especial que los autorice a hacer uso de su nuevo refuerzo. Sin embargo, la solicitud no prosperó.

“Racing ya hizo su pedido a la Asociación del Fútbol Argentino. La respuesta es que no hay forma legal de habilitar a Rojo para que juegue el torneo. No hay manera“, informó el periodista Esteban Edul en ESPN. El factor principal radica en que se trata de una cuestión que también incumbe a la Liga Profesional. De esta manera, Gustavo Costas no podrá hacer uso del central para el Clausura y la triple competencia, sino que solamente podrá convocarlo para la Copa Libertadores y Copa Argentina.

Rojo con la camiseta de Racing (Prensa Racing).

La autorización que recibió Rojo en Conmebol

Con un panorama prácticamente cerrado a nivel doméstico, Racing recibió una bocanada de aire fresco desde la Conmebol: fue autorizado para anotar a Rojo en la Copa Libertadores. Entonces, el defensor podría aparecer en la lista de convocados que viajen a Montevideo para enfrentar a Peñarol, el martes desde las 21.30, por los octavos de final. Y lo mismo podría suceder para la vuelta en Avellaneda.

Además de su participación internacional, su otro posible escenario de acción será en los cuartos de final de la Copa Argentina, a la espera de conocer al rival que saldrá del cruce entre River y Unión.

Publicidad

Publicidad

Rojo contó qué le dijo Costas para tentarlo con Racing

“¿Qué me dijo Costas? Que quería un hijo de put* en el equipo, ja“, soltó entre risas el defensor, acerca de su primera conversación con su nuevo DT, a través de un video publicado por la cuenta oficial de Racing mientras se realizaba la revisión médica.

En la misma charla telefónica, otro de los temas centrales que habría tocado Costas es nada menos que el nombre que figurará en su camiseta. El pedido fue claro: ninguna referencia a Independiente. Y el zaguero acató. Así es como, si bien lucirá el número ‘6’ que también utilizó en Boca, en la espalda no figurará su apellido, sino que dirá “Marcos R.”.

ver también Ex River: las insólitas restricciones que tiene Franco Mastantuono en España antes de sumarse al Real Madrid