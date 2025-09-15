El reemplazante de Vaccari en Independiente: admirador de Menotti y ex ayudante de Erviti en Atlanta y Belgrano

Luego de la derrota ante Banfield por 1 a 0 en condición de local, Julio Vaccari presentó la renuncia y dejó de ser el entrenador de Independiente tras un año en el cargo. De esta manera, la dirigencia del elenco de Avellaneda comenzó a trabajar en la búsqueda de su sucesor.

Mientras tanto, el reemplazante de Vaccari será Carlos Matheu, quien iniciará la semana de entrenamientos al mando del primer equipo, y en caso de que no se cierre el nuevo DT, será quien dirija el próximo domingo frente a San Lorenzo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Actualmente, Matheu es el entrenador de la Reserva del Rojo, que se encuentra en la sexta posición de su grupo en el certamen. Además, previo a esta experiencia, fue ayudante de campo en el cuerpo técnico de Walter Erviti en sus pasos por Atlanta y Belgrano de Córdoba.

Carlos Matheu trabajando en la Reserva de Independiente. (Foto: Independiente).

“Walter me dio la posibilidad de crecer. Yo soy un agradecido a Walter y tenemos la misma forma de pensar el fútbol, ​​por eso también trabajamos juntos. Con Walter aprendí un montón, crecimos juntos, nos retroalimentamos porque tenemos la misma manera de ver el fútbol, ​​entonces en eso nos ayudamos a mejorar ya ver las cosas para que el equipo crezca y pueda ayudar a los chicos”, comentó sobre su trabajo con Erviti en diálogo con Diario Olé.

Hace tan solo dos meses el ex defensor central que fue campeón de la Copa Sudamericana 2010 con el club asumió como DT de la Reserva, en lo que es su primera vez al mando de un equipo, ya que antes lo había hecho como ayudante de campo, y ahora trabaja en conjunto a Eduardo Tuzzio.

Publicidad

Publicidad

De cara a los próximos entrenamientos, Matheu continuará trabajando junto al resto del equipo, que volvió a las prácticas este lunes tras tener el domingo libre. Los próximos dos compromisos serán importantes en lo anímico, ya que será frente a San Lorenzo como local y el clásico ante Racing como visitante.

Matheu se identifica con la forma de jugar de Vaccari

Además, en la misma entrevista con Olé, el entrenador explicó que tiene una forma de jugar similar a la de Vaccari. “La línea de Julio es la que le gusta a Independiente y la que me gusta a mí. Y yo me crié así, entonces lo siento de la misma manera el fútbol desde esa línea. Después, obviamente que uno como entrenador va viendo de todo y aprende de lo que te gusta y lo que no te gusta, porque esa es la manera de aprender”, soltó.

Y agregó: “La metodología es la de intentar jugar bien. ‘Intentar jugar bien’ abarca un montón de cosas. Obviamente que todos quieren jugar bien, pero uno se alinea a la idea de Julio, que es la que me gusta a mí: la de poder intentar salir jugando de abajo, intentar generar superioridades, el ser directo para atacar”.

Publicidad

Publicidad

Su admiración por Menotti

En sus inicios en Independiente, Matheu fue dirigido por César Luis Menotti, y en la entrevista con Olé no ocultó su admiración para con el DT campeón del mundo en 1978. “Yo tuve a Menotti acá, y César a mí me dio un montón de cosas del aspecto que yo siento que el entrenador, antes de ser entrenador de fútbol, ​​tiene que pensar que el juego de fútbol es un ser humano. Y en el trato, en los vínculos, en generar conexiones con el ser humano para que después pueda rendir dentro del campo de juego. Aprendí de su forma, y ​​de cómo te hablaba, y esas anécdotas… un montón de cosas que yo con César aprendí”, soltó.

Gustavo Quinteros, el principal candidato para reemplazar a Vaccari

Mientras Matheu trabaja con el primer equipo, la dirigencia busca fichar a un nuevo entrenador. El que pica en punta es Gustavo Quinteros, quien se encuentra sin trabajo tras su paso por Gremio de Porto Alegre. Tiempo atrás, explicó que tiene el deseo de seguir en el fútbol argentino, por lo que Independiente podría ser un buen destino.

ver también Riquelme los buscó para Boca: los dos entrenadores que Independiente tiene en carpeta para reemplazar a Vaccari