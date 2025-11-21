Sebastián Villa se despide de Independiente Rivadavia: qué dicen en el club de su futuro

Independiente Rivadavia es uno de los 13 equipos que ya dieron por finalizada la temporada 2025. El último lunes, el campeón de la Copa Argentina venció 2 a 0 a Defensa y Justicia, cerró su año y ya piensa en 2026, donde todo parece indicar que competirá sin Sebastián Villa.

El colombiano, figura absoluta del equipo mendocino, busca nuevos destinos y subió un posteo a sus redes sociales despidiéndose de Daniel Vila, presidente del club. “Gracias por todo, te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra. Eres mi papá“, escribió en su cuenta de Instagram.

Si bien el contrato del ex delantero de Boca Juniors finaliza a mediados de 2026, la intención del jugador es continuar su carrera en otro lado. Aún así, desde la directiva de la Lepra aseguran que todavía no llegaron ofertas por el atacante y que su futuro no está definido.

De concretarse su partida, Villa cerrará su ciclo en Independiente Rivadavia luego de un año y medio, en el que consiguió anotar 10 goles y aportar 16 asistencias en un total de 60 partidos de carácter oficial. El equipo perdería a su máximo referente futbolístico y capitán.

El colombiano llegó al conjunto mendocino en un año donde era fundamental mantener la categoría. No solo pudo cumplir ese objetivo (dos temporadas seguidas), sino que logró consagrarse campeón de la Copa Argentina siendo determinante. Esto le permitirá jugar la Copa Libertadores por primera vez en su historia.

Dónde puede continuar su carrera Sebastián Villa

Según pudo saber BOLAVIP, Villa todavía no fue vendido e Independiente Rivadavia aún no recibió ofertas por él. Sin embargo, hay clubes tanto de Argentina como del exterior interesados en quedarse con los servicios del delantero, considerado uno de los mejores futbolistas de la liga argentina.

2026 será un año exigente para Independiente Rivadavia

A Independiente Rivadavia le espera un 2026 más que desafiante. La consagración ante Argentinos Juniors no solo le permitió sumar una estrella y jugar la Copa Libertadores de la próxima temporada, sino que también le dará la posibilidad de disputar otras finales oficiales.

La Lepra mendocina jugará, además de los habituales campeonatos locales, la Supercopa Argentina (ante el ganador del Trofeo de Campeones 2025) y la recientemente anunciada Recopa de Campeones. Afrontar estos compromisos sin Villa sería una dificultad extra para la institución.

