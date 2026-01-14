Es tendencia:
Llegó a Racing como una figura, no tuvo lugar con Costas y refuerza a Olimpia antes de enfrentar a Boca

Después de seis meses en Avellaneda, su futuro estará en el club que lo vio nacer. Este domingo jugaría contra el Xeneize.

Por Julián Mazzara

Richard Sánchez se fue de Racing a Olimpia.
Las negociaciones continúan a flor de piel dentro del mercado de pases, donde Racing ya adquirió a Valentín Carboni y Matko Miljevic, pero también se desprendió de varios futbolistas. Y en las últimas horas, Gustavo Costas aprobó la partida de otro integrante del plantel.

Debido a que no tenía lugar en la consideración del entrenador, principalmente porque no respondió como se lo esperaba, sumado a un problema personal que no lo dejó trabajar como pretendía, el futuro de Richard Sánchez estará en su tierra: regresará a Olimpia.

El Decano, que ganó la Copa Libertadores en 1979, 1990 y 2002, este domingo tendrá que enfrentar a Boca en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, bajo el marco de un partido amistoso. Y antes de ello, acordó el retorno del Cachorro, que volverá a jugar en su tierra luego de siete años.

La operación se cerró por medio de un préstamo hasta el 31 de diciembre de 2026, con cargo y también con opción de compra, cuyos montos no han sido revelados por ninguna de las comitivas que conducen la vida institucional y deportiva de los clubes involucrados.

El paso de Richard Sánchez por Racing

Tras dejar el fútbol mexicano, donde lució la camiseta de América, fueron 13 los partidos que afrontó Richard Sánchez en Racing. No pudo convertir goles ni aportó asistencias en los 618 minutos que estuvo en el campo de juego.

DATOS CLAVES

  • Richard Sánchez regresa a Olimpia a préstamo hasta el 31 de diciembre de 2026.
  • La operación con Racing incluye cargo y opción de compra, sin montos revelados.
  • Olimpia enfrentará a Boca este domingo en un amistoso en San Nicolás.
