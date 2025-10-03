Cuál es la postura de Boca ante la convocatoria de Leandro Paredes a la Selección Argentina

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de citados para que la Selección Argentina viaje a Estados Unidos y afronte una serie de amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico, el viernes 11 y el lunes 13 de octubre, respectivamente. Y Boca pierde a Leandro Paredes.

El mediocampista campeón del mundo y bicampeón de América, prácticamente tiene un lugar asegurado en el Mundial 2026. Pero forma parte de la citación en la que Scaloni realizará diversas pruebas para terminar de completar el listado con los que todavía no poseen la garantía de disputar la competencia.

En relación a lo que fue la postura del nacido en Pujato con Paredes, según pudo saber BOLAVIP, desde Boca no se oponen a que vista la camiseta nacional, e incluso se imaginaban que formaría parte de la nómina pese a que es una fija para el entrenador. Por otra parte, cabe destacar que nunca pensaron en solicitar un permiso para que no lo incluyeran, ya que saben que el jugador desea vestir la indumentaria albiceleste.

Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme saben que para el mediocampista oriundo de San Justo, estar en la Selección Argentina es una prioridad. Así como también lo es Boca. Pero si Scaloni o el propio Paredes eran los que se expresaban al respecto, la situación hubiese sido diferente.

Leandro Paredes, mediocampista de Boca y la Selección Argentina.

Los partidos que se perderá Leandro Paredes en Boca

Por la convocatoria a la Selección Argentina, Paredes no estará presente en dos encuentros de Boca por el Torneo Clausura. El primero de ellos será el sábado 11 de octubre a las 14.30 horas ante Barracas Central en condición de visitante, y el segundo será frente a Belgrano, con fecha a confirmar.

Publicidad

Publicidad

Estos dos partidos serán importantes para el elenco de La Ribera, debido a que tendrá que sumar la mayor cantidad de puntos posibles, no solo pensando en la clasificación a los octavos de final del certamen, sino que también para la tabla anual pensando en la Copa Libertadores 2026.