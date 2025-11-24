Es tendencia:
Racing vs. River por los octavos del Torneo Clausura: goles, videos e incidencias

La Academia y el Millonario se miden en el Cilindro de Avellaneda por un lugar en cuartos de final.

Por Agustín Vetere

Adrián Martínez y Juan Fernando Quintero.
Por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, Racing recibe este lunes a River Plate en el Cilindro de Avellaneda. Desde las 19.15, el encuentro que se podrá sintonizar a través de la pantalla de ESPN Premium contará con el arbitraje de Facundo Tello.

Luego de esperar hasta la última fecha para asegurar su clasificación a esta instancia, el elenco de Marcelo Gallardo busca una victoria importante para sumar confianza e intentar pelear el campeonato. Del otro lado, tras quedar afuera en la semifinal de la Copa Libertadores, los de Gustavo Costas quieren cerrar el 2025 con una alegría.

El único jugador de River afuera del banco ante Racing

Entre los convocados por Gallardo para el duelo ante la Academia, solo Cristian Jaime no tendrá oportunidad de sumar minutos. El juvenil de 19 años es el único que se queda afuera del banco de suplentes del Millonario.

La sorpresa en el XI de River

Thiago Acosta, volante de River. (Foto: Getty)

Thiago Acosta, volante de River. (Foto: Getty)

A poco más de una hora del inicio del duelo entre el Millonario y la Academia, Gallardo pateó el tablero e incluyó entre los titulares a Thiago Acosta, volante ofensivo de 20 años del club de Núñez. El juvenil lleva 3 partidos y 117 minutos totales en el Torneo Clausura 2025, con participación ante Atlético Tucumán, Sarmiento de Junín y Vélez.

Fue operado hace 28 días, es clave para Racing y será titular ante River: el extraño método que utilizará Santiago Sosa

Fue operado hace 28 días, es clave para Racing y será titular ante River: el extraño método que utilizará Santiago Sosa

Racing vs. River: minuto a minuto

Las formaciones de Racing y River

RACING: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

RIVER: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Thiago Acosta; Nacho Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

