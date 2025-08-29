Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mercado de pases

Felipe Loyola evalúa dejar Independiente tras la violencia en su cancha y ya hay por él una oferta millonaria

Incómodo con los incidentes que se desarrollaron en el Estadio Libertadores de América, el chileno cuenta con una seductora propuesta para dejar el fútbol argentino.

Por Juan Ignacio Portiglia

El chileno se había expresado la misma noche de los incidentes en cancha de Independiente.
© Getty ImagesEl chileno se había expresado la misma noche de los incidentes en cancha de Independiente.

Fue evidente que Felipe Loyola fue el jugador de Independiente más incómodo con los episodios de violencia que se desarrollaron en el Estadio Libertadores de América el pasado miércoles 20 de agosto y que llevaron a la cancelación del partido revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, que se encontraba igualado 1-1.

El futbolista chileno, de hecho, fue el primero del plantel del Rojo en expresarse en contra de la violencia, la misma noche de los incidentes, que generó además de un importante saldo de heridos una disputa institucional y deportiva entre los clubes, que quieren endilgarse responsabilidades a los ojos de la CONMEBOL.

“Qué lamentable situación. Es una pena todo lo que sucedió hoy. No puede tolerarse este nivel de violencia. Me siento destrozado. La seguridad policial no sé dónde estaba. Una pena gigante. Todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es el fútbol. El deporte no es violencia”, escribió Loyola en una historia de Instagram para plantear una postura que no termina de condecir con el comunicado que transmitió una semana después Néstor Grindetti, presidente de Independiente, en un intento por librar al club de responsabilidad por la violencia.

Ante esa situación, el chileno no vería con malos ojos la posibilidad de salir transferido y según se avanzó en las últimas horas cuenta para ello con un ofrecimiento importante del Santos de Brasil, donde recientemente asumió Juan Pablo Vojvoda como entrenador, de 6 millones de dólares por el 70 por ciento de su ficha.

Loyola está convocado para enfrentar este viernes a Instituto (Foto de Getty).

Loyola está convocado para enfrentar este viernes a Instituto (Foto de Getty).

De todos modos, el dinero que ofrece el equipo brasileño, que está comprometido en la lucha por no descender, es inferior al de la cláusula de rescisión de Loyola con Independiente, de 8 millones de dólares, que es lo que pretenderían obtener en El Rojo para dejarlo salir.

Publicidad

Convocado para enfrentar a Instituto

Más allá de estar la oferta de Santos sobre la mesa, Felipe Loyola sigue en los planes del entrenador Julio Vaccari, quien lo incluyó en la lista de convocados para visitar Instituto este mismo viernes desde las 21.15, por la séptima fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga.

Será el primer partido para Independiente desde la cancelación del duelo en su cancha ante Universidad de Chile, ya que se aplazó el duelo ante Platense en el que iba a ser local la fecha pasada debido a que todavía se estaban realizando allanamientos e investigaciones en su estadio.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Armani convirtió su talón de Aquiles en su mayor virtud y ahora River solo quiere ganar por penales"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
El compromiso que asumió Vojvoda con Neymar apenas llegado a Santos
Fútbol Sudamericano

El compromiso que asumió Vojvoda con Neymar apenas llegado a Santos

Lo quiso Boca, se fue a un grande de Europa por una millonada y ahora será refuerzo del Santos de Neymar
Fútbol Sudamericano

Lo quiso Boca, se fue a un grande de Europa por una millonada y ahora será refuerzo del Santos de Neymar

Tras Sampaoli, el Santos de Neymar negocia con otro DT argentino
Fútbol Sudamericano

Tras Sampaoli, el Santos de Neymar negocia con otro DT argentino

"Armani convirtió su talón de Aquiles en su mayor virtud y ahora River solo quiere ganar por penales"
Opinión

"Armani convirtió su talón de Aquiles en su mayor virtud y ahora River solo quiere ganar por penales"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo