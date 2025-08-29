Felipe Loyola evalúa dejar Independiente tras la violencia en su cancha y ya hay por él una oferta millonaria

Fue evidente que Felipe Loyola fue el jugador de Independiente más incómodo con los episodios de violencia que se desarrollaron en el Estadio Libertadores de América el pasado miércoles 20 de agosto y que llevaron a la cancelación del partido revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, que se encontraba igualado 1-1.

El futbolista chileno, de hecho, fue el primero del plantel del Rojo en expresarse en contra de la violencia, la misma noche de los incidentes, que generó además de un importante saldo de heridos una disputa institucional y deportiva entre los clubes, que quieren endilgarse responsabilidades a los ojos de la CONMEBOL.

“Qué lamentable situación. Es una pena todo lo que sucedió hoy. No puede tolerarse este nivel de violencia. Me siento destrozado. La seguridad policial no sé dónde estaba. Una pena gigante. Todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es el fútbol. El deporte no es violencia”, escribió Loyola en una historia de Instagram para plantear una postura que no termina de condecir con el comunicado que transmitió una semana después Néstor Grindetti, presidente de Independiente, en un intento por librar al club de responsabilidad por la violencia.

Ante esa situación, el chileno no vería con malos ojos la posibilidad de salir transferido y según se avanzó en las últimas horas cuenta para ello con un ofrecimiento importante del Santos de Brasil, donde recientemente asumió Juan Pablo Vojvoda como entrenador, de 6 millones de dólares por el 70 por ciento de su ficha.

Loyola está convocado para enfrentar este viernes a Instituto (Foto de Getty).

De todos modos, el dinero que ofrece el equipo brasileño, que está comprometido en la lucha por no descender, es inferior al de la cláusula de rescisión de Loyola con Independiente, de 8 millones de dólares, que es lo que pretenderían obtener en El Rojo para dejarlo salir.

Convocado para enfrentar a Instituto

Más allá de estar la oferta de Santos sobre la mesa, Felipe Loyola sigue en los planes del entrenador Julio Vaccari, quien lo incluyó en la lista de convocados para visitar Instituto este mismo viernes desde las 21.15, por la séptima fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga.

Será el primer partido para Independiente desde la cancelación del duelo en su cancha ante Universidad de Chile, ya que se aplazó el duelo ante Platense en el que iba a ser local la fecha pasada debido a que todavía se estaban realizando allanamientos e investigaciones en su estadio.