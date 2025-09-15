El duro testimonio de Fernando Gayoso sobre el avance de su enfermedad: “Me cuesta caminar y no puedo mover los brazos”

Fernando Gayoso lleva años ligado a Boca y, aunque su rol siempre fue silencioso y alejado de los flashes, se ganó un reconocimiento enorme dentro del club por su trabajo con los arqueros. Hoy, a sus 54 años, atraviesa una de las batallas más difíciles de su vida: fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en marzo de 2023 y desde entonces pelea día a día contra una enfermedad que lamentablemente avanza sin freno.

Bajo ese contexto, el actual coordinador de arqueros de las divisiones inferiores del Xeneize, reapareció públicamente luego de varias semanas en silencio y describió cómo la ELA afecta su rutina. “Me cuesta caminar, no puedo mover los brazos y la enfermedad no me deja estar en el campo, pero sigo trabajando en Boca y coordinando a los arqueros de las inferiores”, expresó en diálogo con DSports Radio.

Pese a su fortaleza, Gayoso no esquiva la realidad de lo que vendrá y aspira a afrontarla con el mayor optimismo posible. “En cualquier momento voy a poder volver al campo de juego estando en silla de ruedas. Quiero enfrentar esta enfermedad de una manera distinta y dejar una huella”, aseguró.

A lo largo de su testimonio, Gayoso también resaltó la importancia del apoyo de su entorno. “La familia es importante en esto. Gracias a Dios, los hinchas también entregan su mensaje de cariño en las redes sociales y eso es lindo”, valoró, dejando en claro los integrantes de su sostén emocional.

Gayoso, ex entrenador de arqueros en Boca.

El apoyo a Russo

En medio de su lucha personal, Gayoso también se tomó un tiempo para enviarle un mensaje de apoyo a Miguel Ángel Russo, con quien compartió cuerpo técnico en el segundo ciclo del DT en Boca durante 2020, en medio de las especulaciones sobre su salud luego de ser internado por 48 horas por una infección urinaria.

“Si Miguel está trabajando en Boca es porque él quiere estar en un campo de juego. Es lo que a él siempre le ha gustado y lo que lo mantiene activo”, comentó Galloso, que sabe de primera mano lo que significa la energía que brinda la cancha. Respaldo absoluto al fuerte descargo de Russo tras presentarse en el Gigante de Arroyito en el empate contra Rosario Central. “Hubo muchos que dijeron muchas tonterías. Me entraron por un oído y me salieron por el otro. El que sabe de su salud es uno. El resto, no”, sostuvo el entrenador.

