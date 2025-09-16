Boca hoy: el guiño de Neymar, el duro testimonio de Fernando Gayoso y más

La jornada del martes 16 de septiembre tiene a Boca retomando los entrenamientos luego del empate ante Rosario Central. El equipo de Miguel Ángel Russo ya cambió el chip y piensa en Central Córdoba, a quien recibirá el domingo a las 21.15 en La Bombonera.

El guiño de Neymar con la camiseta de Paredes, la palabra de Fernando Gayoso y las repercusiones por el encontronazo entre Carlos Palacios y Claudio Úbeda son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Neymar posó con la camiseta de Boca

Luego de la visita a Rosario, el volante protagonizó en Instagram un intercambio de camisetas con Neymar en el que ambos posaron con las actuales indumentarias del club del otro.

Primero, Paredes se mostró con dos camisetas de Santos con el ’10’ característico de Neymar. La clásica piel blanca del combinado paulista y la alternativa celeste. “Gracias, amigo mío”, escribió el mediocampista de Boca al mostrar sus nuevas adquisiciones, con firma y dedicatoria del brasileño.

El duro testimonio de Fernando Gayoso sobre el avance de su enfermedad

Fernando Gayoso lleva años ligado a Boca y, aunque su rol siempre fue silencioso y alejado de los flashes, se ganó un reconocimiento enorme dentro del club por su trabajo con los arqueros. Hoy, a sus 54 años, atraviesa una de las batallas más difíciles de su vida: fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en marzo de 2023 y desde entonces pelea día a día contra una enfermedad que lamentablemente avanza sin freno.

Bajo ese contexto, el actual coordinador de arqueros de las divisiones inferiores del Xeneize, reapareció públicamente luego de varias semanas en silencio y describió cómo la ELA afecta su rutina. “Me cuesta caminar, no puedo mover los brazos y la enfermedad no me deja estar en el campo, pero sigo trabajando en Boca y coordinando a los arqueros de las inferiores”, expresó en diálogo con DSports Radio.

De titular a borrado: el inesperado motivo por el que Russo marginó a Miramón

Si algo caracteriza al tercer ciclo de Miguel Ángel Russo en Boca, más allá de los resultados, son sus jugadores de confianza. Desde el primer día dejó en claro aquellos jugadores que más lo convencen y lo demuestra al tener cada vez más aceitado un once titular, como también rotación previsible desde el banco. Esa lógica, de manera inevitable, también marca quiénes quedan relegados. Y entre ellos aparece un caso particular.

Miramón finaliza su vínculo en el Xeneize a fin de año y, bajo el actual escenario, la dirigencia tomó la decisión de no ficharlo definitivamente. De ahí surge la determinación institucional de que no sea tenido en cuenta para los encuentros hasta diciembre, ya que debe considerarse que la única forma de no firmar planilla es mirando los encuentros desde fuera del campo. Así, Miramón se entrena con normalidad junto al resto de sus compañeros, pero sabe que sus chances de jugar son ínfimas y todo indica que en 2026 regresará a Francia.