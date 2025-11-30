Es tendencia:
La respuesta de Verón a Milei por el apoyo a Estudiantes y la advertencia a la AFA en medio de la disputa: “No va a pasar”

Tras la fuerte sanción, el mandatario del Pincha se refirió al respaldo del presidente de la Nación y volvió a enviarle un mensaje a Tapia.

Por Agustín Vetere

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes.
La contienda entre la AFA y Estudiantes de La Plata escaló esta semana al conocerse la fuerte sanción a los protagonistas del Pincha. El Tribunal de Disciplina del organismo presidido por Claudio Tapia actuó tras el polémico pasillo de espaldas a los jugadores de Rosario Central.

El saldo fue una suspensión de 6 meses paraJuan Sebastián Verón para desempeñarse como presidente de Estudiantes y participar en cualquier aspecto del fútbol, algo que aplicará a partir de 2026. Además, los futbolistas involucrados deberán cumplir dos fechas de sanción, mientras que el capitán Santiago Núñez no podrá portar la cita por 3 meses.

En ese contexto, el debate sobre los manejos de Tapia y Toviggino en la AFA estuvieron en el ojo de la tormenta, sobre todo entre los futboleros, pero también se metieron desde la política nacional, con nombres fuertes como los de Javier Milei y Patricia Bullrich.

En entrevista con Clarín, la Bruja se refirió al apoyo del Presidente de la Nación: “Primero agradecerle. En este tiempo, con todo esto, se habla mucho de que ‘le hace el juego a la política porque quiere algo’… Yo no quiero nada, no me interesa. A mí lo que me interesa es que mejore el fútbol. El fútbol está muy atravesado por la política y uno cree que tomo partido por alguien, pero la realidad es que no. Represento a mi club y me represento a mí”.

El pasillo de Estudiantes a Rosario Central.

El pasillo de Estudiantes a Rosario Central.

“No tengo nada en contra de nadie, pero si veo una situación y tengo que elevar una crítica, lo hago. ¿Por qué no puedo hacerlo? De un acto viene otro seguido y ponerte un pie en la cabeza, amenazarte… Esa parte no la entiendo”, se extendió sobre los manejos del tesorero y sus mensajes en redes sociales.

“Evidentemente, es una práctica con la cual no estoy de acuerdo. Tampoco al club lo van a ver ponerse de rodillas. No va a pasar”, profundizó y lanzó un mensaje a la AFA sobre la postura que tomará Estudiantes durante esta disputa.

DATOS CLAVE

  • Juan Sebastián Verón agradeció el apoyo del Presidente de la Nación (Javier Milei).
  • La Bruja declaró que no busca nada, solo le interesa que el fútbol mejore.
  • Verón criticó las prácticas de la AFA, incluyendo amenazas y poner un pie en la cabeza.
Agustín Vetere

