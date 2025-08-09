Fue campeón mundial Sub 20, Bielsa lo convocó en Uruguay, llegó hace días a Independiente y está listo para debutar ante River

Julio Vaccari no quiso perderse la oportunidad de disponer del último refuerzo que cerró Independiente, incluso cuando se sumó hace solo algunos días, para el clásico de este sábado ante River en el Estadio Libertadores de América, por la cuarta fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga.

Se trata de Matías Abaldo, delantero campeón mundial Sub 20 con la Selección de Uruguay en 2023 que ya tuvo un paso por el fútbol argentino, defendiendo la camiseta de Gimnasia y Esgrima de La Plata en 36 partidos oficiales en los que marcó 5 goles y entregó 4 asistencias.

Tras volver a Defensor Sporting, equipo en el que había hecho su debut profesional en 2021, para disputar allí la primera mitad de año, llegó cedido a Independiente y fue presentado de manera oficial el pasado miércoles, ganándose solo tres días después la oportunidad de estrenarse nada menos que ante River.

Abaldo también ha tenido ya la oportunidad de entrenarse a las órdenes de Marcelo Bielsa, quien lo utilizó como titular en tres partidos del Torneo Preolímpico Sub 23 que se celebró el año pasado y que en octubre lo convocó por primera vez a la Selección mayor, con la que todavía no sumó minutos.

Los convocados de Vaccari para el clásico ante River.

“Estoy muy contento de llegar a un grande del continente como Independiente. Lo tomo como una prueba más. Tengo mucha ilusión y muchas ganas de volver a demostrar”, había dicho el delantero antes de viajar rumbo a Argentina para firmar por los próximos doce meses, a préstamo y con opción de compra.

Valdez, otra inclusión muy celebrada

Una presencia en la convocatoria de Vaccari que fue muy celebrada entre los hinchas de Independiente fue la de Sebastián Valdéz, quien pudo dejar atrás una lesión en el tendón peroneo derecho que le requirió una intervención quirúrgica.

El defensor central se había convertido en un pilar junto con Kevin Lomónaco y la intención del cuerpo técnico es que pueda sumar algunos minutos antes del duelo de Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, más allá que es muy poco probable que inicie como titular teniendo en cuenta que su inactividad se extiende desde finales del Apertura.

¿A qué hora juegan Independiente vs. River?

El clásico entre Independiente y River correspondiente a la cuarta fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga, por la Zona B, está programado para este sábado desde las 18.30 en el Estadio Libertadores de América.

