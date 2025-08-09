Es tendencia:
Gallardo decidió: la formación de River para el clásico ante Independiente

El Muñeco ya habría decidido la alineación para saltar al terreno de juego del Estadio Libertadores de América desde las 18.30.

Por Juan Ignacio Portiglia

© Getty ImagesGallardo decidió: la formación de River para el clásico ante Independiente

Marcelo Gallardo no ha sentido por el momento que River tenga necesidad de comenzar a rotar en exceso el plantel pese a estar afrontando múltiples competiciones, más allá de los cambios obligados que han tenido lugar por las ya varias lesiones que se sucedieron en el inicio del segundo semestre.

Conforme con la producción del equipo por Copa Argentina, logrando ante San Martín de Tucumán la clasificación a octavos de final, El Muñeco mantuvo siempre la intención de repetir alineación, incluso cuando sabe que el próximo jueves retomará la competencia en Copa Libertadores visitando a Libertad en Asunción por la ida de octavos de final.

La única duda que mantuvo el DT hasta este mismo sábado de clásico en Avellaneda es si darle la primera titularidad en su tercer ciclo como jugador de River a Juan Fernando Quintero o si mantener a Santiago Lencina, de buenas producciones desde que se le dio la oportunidad de ser titular.

La balanza para el duelo ante Independiente se habría terminado inclinando por el juvenil, especialmente porque apostaría por la experiencia del colombiano para que sí se titular en Paraguay por Copa Libertadores. Si es así, River repetirá la alineación del último partido disputado en Santiago del Estero.

La formación de River vs. Independiente

River saltaría al terreno de juego del Estadio Libertadores de América con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio.

Lautaro Rivero volvió a la convocatoria

Quien tendrá la oportunidad de hacer su debut en la Primera División de River es Lautaro Rivero, defensor que fue repescado desde Central Córdoba pero que sufrió una lesión muscular en el sóleo que lo relegó. Tras recibir el jueves el alta médica, Gallardo decidió incluirlo en la convocatoria para enfrentar a Independiente.

¿A qué hora juegan Independiente vs. River?

El clásico entre Independiente y River correspondiente a la cuarta fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga, por la Zona B, está programado para este sábado desde las 18.30 en el Estadio Libertadores de América.

