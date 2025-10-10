Ganó 6 títulos en Boca, jugó en la Selección Argentina y se perdería el partido ante River por discutir con su técnico

Este domingo, River tendrá que enfrentar a Sarmiento de Junín por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los dirigidos por Marcelo Gallardo buscarán volver al triunfo, ya que de los últimos seis encuentros solamente consiguieron una victoria. A priori se presenta como un duelo accesible, pero los comandados por Facundo Sava están comprometidos con el descenso y serán un rival muy difícil, ya que necesitan los puntos.
Mientras se preparan para afrontar el cotejo, el elenco ubicado a 367 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no está atravesando las mejores horas. Y es que en el entrenamiento del jueves se produjo una discusión entre el director técnico y Facundo Roncaglia, uno de los referentes que tiene el plantel y que tiene pasado en Boca y la Selección Argentina.
El defensor de 38 años, que conquistó 6 títulos con el Xeneize, según reporta la prensa local, le habría respondido de mala manera al pedido de mayor actitud a la hora de los trabajos, por lo que ahora podría ser marginado y quedarse sin viajar para enfrentar al Millonario.
Por el momento, no fue confirmada la nómina de convocados para afrontar el partido frente a River, pero todo hace creer que el futbolista que defendió la camiseta albiceleste entre 2013 y 2016 tendrá que permanecer en Junín a la espera de que se recomponga la relación con Sava.
Facundo Roncaglia firmando su contrato. (Prensa Sarmiento)
Los números de Facundo Roncaglia en Sarmiento
Desde que arribó a Sarmiento, en 2024, Facundo Roncaglia afrontó un total de 34 compromisos. Por el momento, no anotó goles ni aportó asistencias, y en lo que va del año disputó 22 encuentros y sumó 1.947 minutos dentro del campo de juego.
Verón estalló contra la AFA por la omisión de Estudiantes en un homenaje a Russo: "Se les pasó, creo"
El Pulpo González emocionó a todos dedicándole su gol a Miguel Ángel Russo
¿En qué clubes jugó Facundo Roncaglia?
- Boca Juniors (2007-12)
- RCD Espanyol (2009-10)
- Estudiantes de La Plata (2010-11)
- ACF Fiorentina (2012-16)
- Genoa CFC (2014-15)
- RC Celta de Vigo (2016-19)
- Valencia CF (2019)
- CA Osasuna (2019-21)
- Aris de Limassol (2021-22)
- Boca Juniors (2022-23)
- Sarmiento (2024-actualidad)