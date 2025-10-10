Ganó 6 títulos en Boca, jugó en la Selección Argentina y se perdería el partido ante River por discutir con su técnico

Este domingo, River tendrá que enfrentar a Sarmiento de Junín por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los dirigidos por Marcelo Gallardo buscarán volver al triunfo, ya que de los últimos seis encuentros solamente consiguieron una victoria. A priori se presenta como un duelo accesible, pero los comandados por Facundo Sava están comprometidos con el descenso y serán un rival muy difícil, ya que necesitan los puntos.

Mientras se preparan para afrontar el cotejo, el elenco ubicado a 367 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no está atravesando las mejores horas. Y es que en el entrenamiento del jueves se produjo una discusión entre el director técnico y Facundo Roncaglia, uno de los referentes que tiene el plantel y que tiene pasado en Boca y la Selección Argentina.

El defensor de 38 años, que conquistó 6 títulos con el Xeneize, según reporta la prensa local, le habría respondido de mala manera al pedido de mayor actitud a la hora de los trabajos, por lo que ahora podría ser marginado y quedarse sin viajar para enfrentar al Millonario.

Por el momento, no fue confirmada la nómina de convocados para afrontar el partido frente a River, pero todo hace creer que el futbolista que defendió la camiseta albiceleste entre 2013 y 2016 tendrá que permanecer en Junín a la espera de que se recomponga la relación con Sava.

Facundo Roncaglia firmando su contrato. (Prensa Sarmiento)

Los números de Facundo Roncaglia en Sarmiento

Desde que arribó a Sarmiento, en 2024, Facundo Roncaglia afrontó un total de 34 compromisos. Por el momento, no anotó goles ni aportó asistencias, y en lo que va del año disputó 22 encuentros y sumó 1.947 minutos dentro del campo de juego.

Publicidad

Publicidad

ver también Verón estalló contra la AFA por la omisión de Estudiantes en un homenaje a Russo: “Se les pasó, creo”

ver también El Pulpo González emocionó a todos dedicándole su gol a Miguel Ángel Russo

¿En qué clubes jugó Facundo Roncaglia?