Ganó 6 títulos en Boca, jugó en la Selección Argentina y se perdería el partido ante River por discutir con su técnico

El futbolista sería desafectado de la convocatoria para viajar hacia Núñez y formar parte del partido ante el Millonario.

Por Julián Mazzara

Facundo Roncaglia enfrentando a River.
Este domingo, River tendrá que enfrentar a Sarmiento de Junín por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los dirigidos por Marcelo Gallardo buscarán volver al triunfo, ya que de los últimos seis encuentros solamente consiguieron una victoria. A priori se presenta como un duelo accesible, pero los comandados por Facundo Sava están comprometidos con el descenso y serán un rival muy difícil, ya que necesitan los puntos.

Mientras se preparan para afrontar el cotejo, el elenco ubicado a 367 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no está atravesando las mejores horas. Y es que en el entrenamiento del jueves se produjo una discusión entre el director técnico y Facundo Roncaglia, uno de los referentes que tiene el plantel y que tiene pasado en Boca y la Selección Argentina.

El defensor de 38 años, que conquistó 6 títulos con el Xeneize, según reporta la prensa local, le habría respondido de mala manera al pedido de mayor actitud a la hora de los trabajos, por lo que ahora podría ser marginado y quedarse sin viajar para enfrentar al Millonario.

Por el momento, no fue confirmada la nómina de convocados para afrontar el partido frente a River, pero todo hace creer que el futbolista que defendió la camiseta albiceleste entre 2013 y 2016 tendrá que permanecer en Junín a la espera de que se recomponga la relación con Sava.

Facundo Roncaglia firmando su contrato. (Prensa Sarmiento)

Los números de Facundo Roncaglia en Sarmiento

Desde que arribó a Sarmiento, en 2024, Facundo Roncaglia afrontó un total de 34 compromisos. Por el momento, no anotó goles ni aportó asistencias, y en lo que va del año disputó 22 encuentros y sumó 1.947 minutos dentro del campo de juego.

¿En qué clubes jugó Facundo Roncaglia?

  • Boca Juniors (2007-12)
  • RCD Espanyol (2009-10)
  • Estudiantes de La Plata (2010-11)
  • ACF Fiorentina (2012-16)
  • Genoa CFC (2014-15)
  • RC Celta de Vigo (2016-19)
  • Valencia CF (2019)
  • CA Osasuna (2019-21)
  • Aris de Limassol (2021-22)
  • Boca Juniors (2022-23)
  • Sarmiento (2024-actualidad)
