Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Historial absoluto para River ante Boca: el árbitro que suena para dirigir el Superclásico del Torneo Clausura 2025

A casi 3 semanas del duelo en La Bombonera, hay un favorito para impartir justicia en un duelo trascendental.

Por Agustín Vetere

El posible árbitro del Superclásico.
© GettyEl posible árbitro del Superclásico.

La recta final de la fase regular del Torneo Clausura 2025 tiene a casi todos los equipos expectantes y Boca Juniors y River Plate no son ajenos a este presente. Los dos equipos atraviesan un sensible momento en el que deben conseguir resultados positivos para pelear por sus objetivos del semestre.

Para colmo, en el horizonte aparece el Superclásico. Serán tres puntos en juego que son de oro, pero el equipo perdedor podría sentenciar su eliminación en el torneo y en la carrera hacia la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual.

En ese contexto, los dirigentes de ambos equipos están atentos a la decisión de AFA con respecto al árbitro del compromiso a disputarse el 9 de noviembre en La Bombonera. Según la información de Augusto César, Nicolás Ramírez pica en punta para impartir justicia en esa jornada.

En caso de confirmarse, sería el tercer clásico al hilo con Ramírez como árbitro. El bonaerense, de 38 años, ya dirigió en ambas canchas de los gigantes del fútbol argentino, por lo que sería su segundo Superclásico en La Bombonera.

Con Ramírez, River tiene un saldo a favor de 2 victorias, sin empates ni derrotas. El primer triunfo fue el 1-0 de septiembre de 2024 con el gol de Manuel Lanzini. El otro es más reciente, en abril de este año, con festejo por 2-1 para el Millonario con gritos de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi.

El historial de Nicolás Ramírez en partidos de Boca y River

El Millonario es el equipo con el que más veces trabajó el árbitro bonaerense, en 13 oportunidades. Los de Núñez tienen un saldo repartido con 5 triunfos, 3 empates y 5 derrotas. Del otro lado, también está parejo el registro de Boca con Ramírez como árbitro. Fueron 12 compromisos con un balance de 5 victorias, 1 igualdad y 5 caídas.

Publicidad
Advíncula, acusado de intentar fugarse tras provocar un choque en la ruta: las reveladoras fotos que se filtraron y que preocupan a Boca

ver también

Advíncula, acusado de intentar fugarse tras provocar un choque en la ruta: las reveladoras fotos que se filtraron y que preocupan a Boca

“He tenido partidos malos”: la fuerte autocrítica de Kevin Castaño sobre su rendimiento en River

ver también

“He tenido partidos malos”: la fuerte autocrítica de Kevin Castaño sobre su rendimiento en River

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

jpasman
toti pasman

Argentina dio ventaja, pero con Placente nos volvimos a ilusionar: héroes igual

Lee también
Nicolás Ramírez será el árbitro de Huracán vs. Platense por la final del Torneo Apertura 2025
Fútbol Argentino

Nicolás Ramírez será el árbitro de Huracán vs. Platense por la final del Torneo Apertura 2025

De qué cuadro es Nicolás Ramírez, el árbitro del Superclásico entre River vs. Boca
Fútbol Argentino

De qué cuadro es Nicolás Ramírez, el árbitro del Superclásico entre River vs. Boca

A tres días del Superclásico, el insólito error que cometió Nicolás Ramírez como árbitro en Copa Sudamericana
Fútbol Argentino

A tres días del Superclásico, el insólito error que cometió Nicolás Ramírez como árbitro en Copa Sudamericana

Los mejores memes contra el Cholo Simeone tras la goleada de Arsenal sobre Atlético de Madrid
Champions League

Los mejores memes contra el Cholo Simeone tras la goleada de Arsenal sobre Atlético de Madrid

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo