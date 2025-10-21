Historial absoluto para River ante Boca: el árbitro que suena para dirigir el Superclásico del Torneo Clausura 2025

La recta final de la fase regular del Torneo Clausura 2025 tiene a casi todos los equipos expectantes y Boca Juniors y River Plate no son ajenos a este presente. Los dos equipos atraviesan un sensible momento en el que deben conseguir resultados positivos para pelear por sus objetivos del semestre.

Para colmo, en el horizonte aparece el Superclásico. Serán tres puntos en juego que son de oro, pero el equipo perdedor podría sentenciar su eliminación en el torneo y en la carrera hacia la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual.

En ese contexto, los dirigentes de ambos equipos están atentos a la decisión de AFA con respecto al árbitro del compromiso a disputarse el 9 de noviembre en La Bombonera. Según la información de Augusto César, Nicolás Ramírez pica en punta para impartir justicia en esa jornada.

En caso de confirmarse, sería el tercer clásico al hilo con Ramírez como árbitro. El bonaerense, de 38 años, ya dirigió en ambas canchas de los gigantes del fútbol argentino, por lo que sería su segundo Superclásico en La Bombonera.

Con Ramírez, River tiene un saldo a favor de 2 victorias, sin empates ni derrotas. El primer triunfo fue el 1-0 de septiembre de 2024 con el gol de Manuel Lanzini. El otro es más reciente, en abril de este año, con festejo por 2-1 para el Millonario con gritos de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi.

El historial de Nicolás Ramírez en partidos de Boca y River

El Millonario es el equipo con el que más veces trabajó el árbitro bonaerense, en 13 oportunidades. Los de Núñez tienen un saldo repartido con 5 triunfos, 3 empates y 5 derrotas. Del otro lado, también está parejo el registro de Boca con Ramírez como árbitro. Fueron 12 compromisos con un balance de 5 victorias, 1 igualdad y 5 caídas.

