Juan Sebastián Verón no fue acusado por Pablo Toviggino ni el Chiqui Tapia: “Vota una cosa y después dice otra”

A lo largo de las últimas horas, el fútbol argentino tuvo una enorme cantidad de dires y diretes con respecto a lo que fue el título que la AFA le otorgó a Rosario Central por la cantidad de puntos que acumuló en la Tabla Anual. Y como si fuese poco, se abrió un nuevo capítulo entre la guerra que protagonizan Juan Sebastián Verón, Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

Hace tiempo que el presidente de Estudiantes de La Plata tiene encontronazos virtuales con el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino y también con su mano derecha, quien oficia como Secretario Ejecutivo de la Presidencia de AFA. De hecho, tras la reunión de Comité Ejecutivo, desde las redes sociales oficiales del Pincha negaron que existiera una votación para que el Canalla obtuviera el título.

En medio de todo esto, hubo otra campana. Quien apareció con una frase letal fue Nicolás Russo, el presidente de Lanús. A horas de disputar la final de la Copa Sudamericana, en Paraguay, el mandamás granate apuntó de lleno contra la Brujita. “Digo que estas decisiones, siempre que sean para bien de los clubes, hay que aceptarlas. Todos los clubes salieron a apoyar, salvo a Estudiantes. El problema de Estudiantes… Yo no tengo nada ni con Verón y con Caiella soy amigo. Es un problema que viene de hace años“, afirmó en TyC Sports.

Luego, el máximo mandatario del club que buscará su tercer título internacional, siguió con sus críticas hacia el cuadro platense: “Yo hacía tres años que no era dirigente, pero ya lo decía antes. Estudiantes vota una cosa en el Comité y Verón dice otra. No por este tema, sino por temas que ya pasaban en mi anterior gestión”, dijo.

Cuando a Russo le consultaron si las instituciones poseen una especie de ‘temor’ por represalias desde la Casa Madre del fútbol doméstico, en caso de votar en contra del clamor popular, dejó en claro que en más de una ocasión manifestó su postura y que Lanús no recibió ningún tipo de ‘castigo’: “Le planteé en la reunión de Liga que tenemos que mejorar los ingresos de la TV. Creo que Verón debe participar de las reuniones de la Liga, venir y hablar ahí en la reunión”, remató.

Nicolás Russo, presidente de Lanús. (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

La prueba que presentó AFA para demostrar que hubo votación

ver también Chiqui Tapia, que ser campeón del mundo no sea tan caro

ver también ¿Lo sabía hace 20 días? Di María y una curiosa premonición sobre el nuevo título de Rosario Central

“Toma la palabra el Presidente Tapia y manifiesta que tal como se venía evaluando, se pone a consideración de los miembros de comité ejecutivo la propuesta de consagrar Campeón de la Liga al equipo que durante la temporada regular obtuviera la mayor cantidad de puntos.

Luego de un breve debate, y encontrándose todos los presentes de acuerdo, se aprueba otorgar al CA Rosario Central el título de Campeón de la Liga 2025 por ser el equipo que ha obtenido la mayor cantidad de puntos durante la fase regular de la Temporada en curso determinando en consecuencia que también en lo sucesivo se consagre Campeón de Liga a aquel club que se encuentre en dichas circunstancias independientemente de los campeones de los Torneos organizados por AFA y/o LPF a saber: Apertura, Clausura, Trofeo de Campeones, Supercopa Internacional, Copa Argentina y Supercopa Argentina o la denominación que se les otorgue en el futuro”.

DATOS CLAVES

Rosario Central recibió un título de la AFA por puntos acumulados en la Tabla Anual .

recibió un título de la AFA por puntos acumulados en la . Juan Sebastián Verón protagoniza una guerra con Claudio Tapia y Pablo Toviggino de AFA.

protagoniza una guerra con y de AFA. Nicolás Russo, presidente de Lanús, criticó a Verón por la postura de Estudiantes.

Publicidad