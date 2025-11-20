Decisión unilateral: confirman que no hubo votación de Comité Ejecutivo para darle el título a Rosario Central

Este jueves 20 de noviembre, el fútbol argentino conoció a un nuevo campeón: Rosario Central. Aunque no se había advertido con anterioridad ni se informó al respecto, la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional de Fútbol lo anunciaron como ganador de un título de Liga por haber sido el líder absoluto de la Tabla General Anual. Sin embargo, ahora se revelaron nuevos detalles.

Habitualmente, el hecho de quedar puntero en dicha tabla que incluye al Torneo Apertura y Clausura, garantiza la clasificación a la siguiente Copa Libertadores y también la participación de la Supercopa Internacional. Pero en esta oportunidad y una vez ya concluido el certamen, de manera inesperada se comunicó que, a través de una votación, el Canalla había conseguido un nuevo trofeo.

Ángel Di María, futbolista de Rosario Central.

Lo cierto es que Estudiantes salió al cruce y desmintió una votación en la reunión del Comité Ejecutivo. En la junta organizada para tratar las competiciones del 2026, la AFA y la LPF anunciaron a Rosario Central como nuevo campeón de Liga. Y a pesar de que manifestaron que fue un resultado unánime, ahora el Pincha confirmó públicamente que se debió a una decisión unilateral.

Bien se sabe que el conjunto de La Plata no es afín a la conducción de Claudio Tapia al frente del fútbol argentino y Juan Sebastián Verón ha sido muy crítico en reiteradas ocasiones. Quizás por eso la institución rojiblanca haya sido la primera en desmentir lo dicho por la AFA, para dejar en claro que el club no dio el visto bueno para que el Canalla sea considerado campeón por tabla anual.

Para dar a conocer su postura con un comunicado a través de su cuenta oficial en las redes sociales, el Pincha escribió: “El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”.

Un dato curioso es que Ángel Di María lo habría adelantado hace 20 días, pero pasó desapercibido. “Estoy muy contento. Sacamos tres puntos muy importantes para ser campeones de la tabla anual”, expresó Fideo al término del encuentro frente a Instituto, donde Rosario Central se impuso por 3-1 y se aseguró el primer lugar en la Tabla General Anual del fútbol argentino.

La respuesta de Pablo Toviggino a Estudiantes

