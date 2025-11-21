Jugó en Boca y en Talleres y pronosticó que quien gane el domingo puede ser campeón del Torneo Clausura

Este fin de semana comenzarán a disputarse los octavos de final del Torneo Clausura 2025 con Boca, que finalizó como líder de la Zona A, como uno de los grandes candidatos al título por plantel y por actualidad, pues ya acumula cuatro victorias consecutivas.

El domingo, desde las 20.00, El Xeneize recibirá en La Bombonera a Talleres, equipo que con Carlos Tevez como entrenador sufrió el tramo final del año peleando por no descender y logró en la última fecha meterse en los playoffs como el último de los clasificados por la Zona B.

Sin discusión sobre el favoritismo de Boca en la llave, un exjugador que pasó por ambos clubes cree de todos modos que el equipo cordobés tiene con qué plantarle batalla, al punto que pronosticó que quien salga ganador del partido disputará la final del Torneo Clausura y tendrá grandes chances de ser campeón.

Se trata de Silvio Carrario, quien entre 1994 y 1995 defendió la camiseta de la T, donde se destacó como goleador, y que en 1996, tras un buen paso por Racing, tuvo un breve paso por El Xeneize en el que disputó 15 partidos y marcó 3 goles, sin llegar a ganarse un lugar en el equipo titular.

“En el cruce de Boca y Talleres está el equipo que va a llegar a la final y puede salir campeón. Si Talleres se hace fuerte y se mentaliza, puede ganar en La Bombonera y ganar el campeonato. Por qué no”, sorprendió el exdelantero en diálogo con Showsport.

Carrario valoró la salida de Girotti de la alineación titular, porque dijo que con él en cancha “el equipo no tenía gol” y destacó el desequilibrio que aportan en ofensiva Luis Angulo y el brasileño Rick. También valoró como la dupla que afianzó Tevez con José Luis Palomino y Matías Catalán ordenaron la defensa. Y agregó: “Junto con Guido Herrera son los tipos de experiencia que te hacen falta para jugar partidos así”.

La clave para que Talleres pise firme en La Bombonera

Silvio Carrario no solo jugó en La Bombonera con la camiseta de Boca, sino que la visitó más de una vez durante su extensa carrera en el fútbol argentino. Con Talleres, le tocó marcarle un gol a Navarro Montoya en un partidazo que terminó con triunfo 3-2 para El Xeneize.

En el recuerdo de aquel partido, el exdelantero encontró también la clave para que La T pise firme en un durísimo partido como visitante. “Cuando me puse la camiseta de Talleres sentí aire de triunfo. El jugador de Talleres debe sentir eso. Hay que abstraerse del ambiente. Muchos entran a la cancha y se quedan viendo la tribuna. A ese aliento lo tenés que usar a tu favor”, destacó.

