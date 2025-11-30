Es tendencia:
La acusación de Nico Diez a Boca después de la eliminación de Argentinos

Tras la derrota en La Bombonera, el entrenador del Bicho no se mostró conforme con el resultado que anticipa las vacaciones de su equipo.

Por Agustín Vetere

Nicolás Diez, entrenador de Argentinos Juniors.
© @AAAJOficialNicolás Diez, entrenador de Argentinos Juniors.

En La Bombonera, Boca Juniors hilvanó un nuevo triunfo para meterse en las semifinales del Torneo Clausura 2025. Con el gol de Ayrton Costa en el arranque del partido, el Xeneize derrotó por la mínima a Argentinos Juniors y quedó a dos victorias del título.

Mientras los de azul y oro ya piensan en el duelo ante el vencedor entre Racing y Tigre, que se definirá este lunes, Nicolás Diez se destacó que los de La Paternal merecieron algo más de su visita a Brandsen 805.

El entrenador de Argentinos Juniors habló en conferencia de prensa y destacó la labor de sus dirigidos: “Han hecho un gran esfuerzo. A veces uno merece más, pero es fútbol. Lo lindo del fútbol es que puede ganar el rival que no jugó mejor que nosotros. Para nada”.

Y explicó el porqué de la victoria del local: “Sabemos que Boca tiene esa jerarquía, que en una pelota parada con la pegada de Paredes te puede convertir. Después aguanta el partido y hoy está en semifinales. Ellos tienen sus armas y nosotros tenemos una forma de jugar que nos hizo ganar mucho más de lo que perdimos todo el año”.

Con este resultado, el Bicho se despidió de la ilusión de gritar campeón en el Torneo Clausura 2025. Sin embargo, cerró un año positivo en el que consiguió a través de la Tabla Anual la clasificación a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Úbeda le respondió a Diez en conferencia

Minutos después de la conferencia del DT de Argentinos llegó el turno del de Boca de hablar con la prensa. Rápidamente, a Sifón le comentaron sobre las palabras de su rival esta noche y ofreció su punto de vista al respecto.

Los puntajes de Boca ante Argentinos por el Torneo Clausura 2025: Agustín Marchesín y Ayrton Costa fueron figura y hubo un aplazado

Los puntajes de Boca ante Argentinos por el Torneo Clausura 2025: Agustín Marchesín y Ayrton Costa fueron figura y hubo un aplazado

“No busco con esto confrontar. Creo que nosotros sabíamos cómo juega Argentinos y entendíamos cómo teníamos que contrarrestar a un equipo que tiene virtud de tener posesión de la pelota. Cuando robábamos y salíamos de contraataque fue cuando tuvimos situaciones de gol. Cuando podemos jugar, lo hacemos, cuando no, podemos defender”, analizó Úbeda.

DATOS CLAVE

  • El DT Nicolás Diez (Argentinos) declaró que su equipo “mereció más” a pesar de la derrota, ya que “es fútbol”.
  • Diez atribuyó la victoria de Boca a su “jerarquía” y la capacidad de Paredes en una pelota parada.
  • Claudio Úbeda (Boca) no buscó confrontar, defendiendo que su equipo “puede defender” si no logra jugar.
agustín vetere
Agustín Vetere

